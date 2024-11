Prime Video, 5 film da non perdere a dicembre 2024

Dicembre 2024 su Prime Video promette buoni contenuti grazie a un catalogo di film che si arricchisce per il periodo natalizio e non solo. Commedie, drammi, romance e racconti ispirati a eventi storici offrono una selezione variegata per accontentare ogni tipo di spettatore.

Ecco i cinque film imperdibili del mese!

I migliori film Prime Video di dicembre 2024

Da una nuova commedia natalizia al reboot di Men in Black, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Jack in Time for Christmas

Disponibile dal 3 dicembre

Per iniziare il mese con il giusto spirito natalizio, Jack in Time for Christmas è la scelta perfetta. Questa frizzante commedia racconta la storia di Jack Whitehall, che si ritrova bloccato negli Stati Uniti con soli quattro giorni di tempo per tornare dalla sua famiglia in Inghilterra in tempo per Natale. Così Jack intraprende un viaggio incredibile prendendo ogni mezzo possibile: aerei, treni, husky e bob. Un gruppo di star (Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper e Tom Davies) lo aiutano a navigare nel caos del Natale e a cercare di tornare a casa.

La Virgen Roja

Disponibile dal 5 dicembre

La Virgen Roja è un intenso dramma storico che porta sul grande schermo la storia di Hildegart Rodríguez, una giovane donna spagnola divenuta icona del movimento femminista all’inizio del XX secolo. Il film esplora il suo rapporto complesso con la madre, i conflitti sociali dell’epoca e la tragica fine della sua vita.

Men in Black: International

Disponibile dall’11 dicembre

La celebre saga degli agenti in nero torna con Men in Black: International. Questa volta, i protagonisti (Chris Hemsworth e Tessa Thompson) affrontano una minaccia globale mentre cercano di individuare una talpa all’interno dell’organizzazione. Tra azione, risate e alieni incredibili, questo capitolo espande l’universo di Men in Black con nuove avventure e personaggi.

Michael Jackson’s This Is It

Disponibile dall’11 dicembre

Un must per i fan del Re del Pop, Michael Jackson’s This Is It offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell’ultimo tour mai realizzato di Michael Jackson. Il documentario cattura momenti intimi delle prove, esibizioni mozzafiato e l’incredibile dedizione di Michael alla sua arte. Un omaggio emozionante alla leggenda della musica.

È colpa tua?

Disponibile dal 27 dicembre

Chiude l’anno con dolcezza È colpa tua?, una storia d’amore che ci fa entrare nelle vite di Noah e Nick. Il loro sentimento sembra essere indissolubile, nonostante i tentativi da parte dei genitori di separarli. Ma il lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono le loro vite a nuove relazioni. La comparsa di un’ex fidanzata in cerca di vendetta e le intenzioni poco chiare della madre di Nick scuoteranno le fondamenta non solo del loro rapporto, ma della stessa famiglia Leister.

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video di novembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.