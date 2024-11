Prime Video, 5 film da non perdere a novembre 2024

Il mese di novembre 2024 si prospetta particolarmente interessante per gli abbonati Prime Video, con cinque nuovi titoli che spaziano dal thriller all’azione. Ecco i dettagli sui film da non perdere.

I migliori film di novembre 2024 su Prime Video

Da una pellicola dedicata a un famoso criminale francese a un thriller che terrà gli spettatori con il fiato sospeso, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Freedom/Libre (1 novembre)

Un thriller romantico basato sulla vita di Bruno Sulak, celebre criminale francese degli anni ’80. Interpretato da attori di spicco, il film segue le sue audaci rapine contro istituti di lusso senza mai ricorrere alla violenza, e la sua romantica relazione con Nathalie, una storia d’amore che sfida le regole e le autorità.

Look Back (7 novembre)

Tratto dal celebre one-shot di Tatsuki Fujimoto, è pronto a debuttare su Amazon Prime Video il film che ha già conquistato il pubblico in Giappone e negli Stati Uniti. La storia ruota attorno ad Ayumu Fujino, una giovane disegnatrice la cui vita viene sconvolta dall’incontro con Kyomoto, una ragazza introversa dotata di un talento artistico eccezionale. Il film esplora il legame profondo che nasce tra le due, mettendo in luce non solo le loro ambizioni creative, ma anche le sfide e le fragilità che devono affrontare. Attraverso un racconto ricco di emozioni, Look Back tocca temi come l’amicizia, la crescita personale e le difficoltà che caratterizzano il percorso artistico.

Every Minute Counts (8 novembre)

Un dramma intenso basato sul terremoto di Città del Messico del 1985. Il film racconta le storie intrecciate di diverse persone intrappolate nelle macerie, affrontando le devastanti conseguenze personali e collettive del disastro. È una riflessione sui sacrifici e sull’eroismo che emergono nei momenti più bui della vita.

Long Distance (11 novembre)

Nuovo thriller in arrivo sulla piattaforma Amazon. Nicole vive da sola nel suo appartamento dopo la fine della relazione con Joe. La ferita è ancora aperta e resa più acuta da una serie di strane telefonate che riceve a partire da un suo errore di composizione sul telefono. Un maniaco omicida la chiama dalle case delle vittime che uccide in diretta telefonica.

Un eroe sconosciuto (30 novembre)

Arriva in extremis il film Un eroe sconosciuto, in cui David e la sua famiglia si trasferiscono dall’Australia agli Stati Uniti in cerca di un futuro più luminoso. Mentre lotta per sbarcare il lunario, l’uomo si accorge ben presto dello straordinario talento musicale dei suoi figli.

Conclusione

Novembre 2024 sarà un mese straordinario per gli abbonati di Prime Video, con una gamma di film che offrono azione, suspense e narrazioni toccanti. A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video di ottobre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.