Prime Video, 5 film da non perdere a ottobre 2024

Ottobre 2024 si preannuncia come un mese entusiasmante per gli abbonati di Prime Video, con una selezione di film che promette di soddisfare tutti i gusti. Da avventure emozionanti a thriller mozzafiato, ecco cinque titoli imperdibili da aggiungere alla tua lista di visione per il mese appena cominciato.

I migliori film su Prime Video di ottobre 2024

Se sei pronto per una maratona di film, ottobre ha qualcosa di speciale per te. Ecco i film da non perdere su Prime Video questo mese.

House of Spoils

Il 3 ottobre debutta House of Spoils, un nuovo thriller pronto ad arricchire il catalogo della piattaforma Amazon nel mese più tetro dell’anno. Con la talentuosa Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo principale, il film racconta la storia di una chef ambiziosa che decide di aprire un ristorante in una località remota. Tuttavia, presto si trova di fronte a forze misteriose intenzionate a sabotare il suo progetto. Con un cast di tutto rispetto, tra cui Barbie Ferreira (Euphoria) e Marton Csokas (The Equalizer), House of Spoils promette di catturare gli spettatori con una trama che si colloca a metà tra dramma psicologico e soprannaturale.

Brothers

Il 17 ottobre, Prime Video propone una nuova action-comedy ricca di adrenalina: Brothers. Il film vede l’esplosivo duo formato da Josh Brolin e Peter Dinklage nei panni di due fratelli gemelli con personalità e destini radicalmente opposti. Con un mix di criminali pentiti, inseguimenti attraverso tutto il paese ed esplosive tensioni familiari, Brothers promette un’avventura tanto divertente quanto emozionante.

The Park Maniac

The Park Maniac, disponibile dal 18 ottobre, esplora la storia del più grande serial killer del Brasile, Francisco de Assis Pereira, accusato e condannato negli anni ’90 per aver aggredito 23 donne e assassinato dieci di esse in un parco di São Paulo. La storia del killer e i dettagli della sua psicopatia sono svelati da Elena, una giovane giornalista che vede nell’indagine sui crimini commessi dal maniaco un’ottima opportunità per rilanciare la sua carriera.

Canary Black

Canary Black, nuovo lavoro di Pierre Morel (Taken), arriva su Prime Video il 24 ottobre. Questo thriller d’azione vede Kate Beckinsale nei panni di Avery Graves, un’agente della CIA intrappolata in una pericolosa cospirazione. Tradita dai suoi alleati e costretta a sua volta a tradire il proprio paese per salvare il marito rapito, Avery deve fare affidamento sulle sue eccezionali abilità e sui contatti che ha per sopravvivere. Con un cast che include Rupert Friend e Saffron Burrows, Canary Black promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso grazie a scene d’azione esplosive e una trama ad alta tensione.

Apocalipsis Z: El principio del fin

Una strana malattia simile alla rabbia inizia a diffondersi senza controllo in tutto il pianeta, trasformando gli esseri umani in creature estremamente aggressive. Ma Javier sta vivendo la sua personale apocalisse da tempo: ancora scosso dalla perdita della moglie in un incidente, si è isolato ed è rimasto lontano dalla sua famiglia per un anno, con Lúculo, il suo gatto, come unico compagno. Con il peggiorare della malattia, sua sorella insiste affinché lasci Vigo e si unisca a lei nelle Isole Canarie, ma le cose non vanno come previsto. Presto, lui e Lúculo sono costretti a partire, incontrando compagni di viaggio improbabili ma essenziali via terra e via mare. Il film è disponibile sulla piattaforma dal 31 ottobre.

Conclusione

Ottobre 2024 su Prime Video sarà un mese ricco di sorprese e avventure. A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video di settembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.