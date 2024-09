Prime Video, 5 serie TV da non perdere a settembre 2024

Settembre 2024 si prospetta come un mese ricco di novità per gli abbonati di Prime Video. Con l’inizio dell’autunno, la piattaforma streaming offre una serie di contenuti imperdibili, perfetti per le serate più fresche.

Quali sono le migliori serie da guardare questo mese? Ecco una selezione delle migliori serie TV in arrivo sulla piattaforma.

Le migliori serie TV Prime Video di settembre 2024

Dalla tanto attesa seconda stagione di Sono Lillo a una nuova serie drammatica, ecco cosa vedere su Prime Video a settembre.

I Cavalieri dello Zodiaco (stagione 1)

Il mese della piattaforma Amazon inizia il 1 settembre con I Cavalieri dello Zodiaco, rinomata serie anime che segue cinque giovani guerrieri, chiamati Cavalieri, che proteggono la dea Atena e la Terra dalle forze del male. La prima stagione, conosciuta come la “Saga del Santuario”, vede i protagonisti combattere contro i Cavalieri d’Oro attraverso le dodici case dello Zodiaco. La serie è famosa per le sue battaglie epiche e ha avuto un enorme impatto nella cultura pop, rimanendo un’icona dell’animazione giapponese.

The Money Game

The Money Game è una docuserie in sei episodi che esplora l’introduzione dei diritti NIL per gli atleti universitari negli Stati Uniti. In uscita il 10 settembre, la serie segue alcuni atleti della Louisiana State University (LSU) mentre navigano il nuovo panorama delle sponsorizzazioni, mantenendo il loro status di dilettanti. Con la regia di Drea Cooper, la serie offre uno sguardo su come queste nuove politiche stanno trasformando lo sport universitario americano.

En Fin

Il 13 settembre arriva En Fin. In questa nuova serie, Tomás si risveglia con i postumi di una sbornia nel giorno in cui l’apocalisse sarebbe dovuta avvenire, solo per scoprire che il mondo non è finito come previsto. Dopo aver abbandonato la moglie Julia e la figlia Noa mesi prima, convinto che tutto stesse per finire, ora cerca di riconquistare la sua vecchia vita e il perdono della sua famiglia. Julia vede questa come un’opportunità per fare ciò che non aveva mai osato, mentre Noa riflette sul perché gli adulti siano così bravi a distruggere il mondo da soli.

Sono Lillo 2

Il 19 settembre debutta la seconda stagione di Sono Lillo, la serie che ha conquistato il pubblico con la sua comicità e il carisma del protagonista, Lillo Petrolo. Dopo il successo della prima stagione, Lillo torna con nuove avventure esilaranti e situazioni al limite dell’assurdo, pronte a far ridere e riflettere su tematiche attuali e personali. La serie continua a esplorare la vita di Lillo, un attore comico che cerca di bilanciare la sua carriera con le sfide della vita quotidiana.

Courtois: The return of the Number 1

Courtois: The Return of the Number 1 è una docuserie, in uscita il 20 settembre, che offre uno sguardo intimo e inedito su Thibaut Courtois, mostrando la sua determinazione e il duro lavoro per tornare ai vertici del calcio. La serie esplora la sua vita quotidiana con la famiglia e gli amici, la sua attività imprenditoriale, e altri aspetti meno noti della sua vita. Attraverso momenti emozionanti e colpi di scena, la docuserie ripercorre le fasi della sua carriera, culminando nella vittoria della Coppa dei Campioni a Wembley, dove Courtois si dimostra ancora una volta decisivo per la sua squadra.

E non è tutto!

Settembre 2024 su Prime Video porta con sé anche alcuni film interessanti. A proposito, avete recuperato i migliori film Prime Video di agosto 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.