Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 1 e il 7 luglio 2024

Comincia piuttosto bene il luglio 2024 di Prime Video: è infatti in uscita una pellicola che potrebbe accattivare parecchi abbonati al servizio.

Stiamo parlando del film originale Space Cadet. La storia è quella di Tiffany “Rex” Simpson (interpretata da Emma Roberts), una giovane donna che ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la cui vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e, grazie ad un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), la sua domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, forza d’animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), l’hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l’addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura?

Esce poi la terza stagione di Mirzapur, thriller poliziesco cupo e violento ma anche attraversato da scene di vita semplici commentate dal tipico umorismo indiano. Un quadro della criminalità di tutti i tipi, governata dai boss della mafia locale.

Prime Video: tutte le novità tra il 1 e il 7 luglio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Mirzapur (stagione 3) – 3 luglio

Film originali

Space Cadet – 4 luglio

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di giugno 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.