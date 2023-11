Prime Video, film e serie TV tra il 27 novembre e il 3 dicembre 2023

Si respira aria natalizia su Prime Video nella settimana tra il 27 novembre e il 3 dicembre 2023. D’altronde, le festività si avvicinano e gli spettatori sono invogliati a guardare qualcosa a tema.

In questi giorni fa il suo esordio Buon Natale da Candy Cane Lane, con protagonista Eddie Murphy, che in Italia è già considerato un’icona del Natale grazie a Una poltrona per due (che da tradizione passano in TV la sera del 24 dicembre). Nella nuova pellicola, il noto attore veste i panni di Chris, un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo aver stretto inavvertitamente un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper per avere più chance di vittoria, quest’ultima lancia un incantesimo che porta in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città.

Questa settimana fa il suo esordio su Prime Video anche il recente film di Rocco Papaleo, Scordato. Una sorta di commedia sociale, un racconto di formazione che unisce politica e musica, cuore e testa, passato e presente. La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura emotiva e gli chiede di portarle una foto da giovane così che possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Richiesta insolita che spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere – quasi come uno spettatore, quasi come noi – gli eventi della sua vita, eventi che lo hanno reso l’uomo solitario e contratto che è oggi.

Prime Video: tutte le novità tra il 27 novembre e il 3 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Buon Natale da Candy Cane Lane – 1 dicembre

Film non originali

Scordato – 27 novembre

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV su Prime Video a novembre 2023?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.