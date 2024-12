Prime Video, film e serie TV tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025

La settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 su Prime Video promette di iniziare il nuovo anno con suspense e avventura. Fa infatti capolino una serie avvincente pronta a tornare con nuovi episodi.

Stiamo parlando di The Rig 2, che riporta sullo schermo i misteri e le tensioni della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo. Dopo aver affrontato la nebbia misteriosa nella prima stagione, i sopravvissuti si trovano ora in un nuovo scenario ancora più pericoloso, dove dovranno combattere contro minacce inaspettate e segreti sepolti negli abissi del mare. La seconda stagione introduce nuovi personaggi che complicano ulteriormente le dinamiche di gruppo, mentre forze della natura e fenomeni inspiegabili mettono alla prova la loro resistenza e il loro ingegno. Con un aumento delle tensioni tra i membri dell’equipaggio e la rivelazione di segreti che riguardano non solo la piattaforma ma anche le loro vite personali, questa stagione promette di essere ancora più avvincente. I protagonisti, interpretati da attori come Martin Compston, Iain Glen e Emily Hampshire, dovranno affrontare le conseguenze delle loro scelte passate e prendere decisioni che potrebbero cambiare il loro futuro irrevocabilmente.

Prime Video: Le novità dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Ecco cosa troverete di nuovo su Prime Video:

Serie TV

The Rig (Stagione 2) – 2 gennaio

Non dimenticatevi di continuare a leggere le nostre pagine per scoprire le altre novità di gennaio 2025 su Prime Video, che potrebbero includere ulteriori sorprese e ritorni attesi. A proposito, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video di dicembre 2024?

