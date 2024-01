Prime Video, 5 film da non perdere a gennaio 2024

Prime Video vuol far sentire la sua voce già dal primo mese dell’anno, introducendo film niente male a gennaio 2024.

Ma quali sono i migliori film Prime Video di gennaio 2024? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

I migliori film Prime Video di gennaio 2023

Da un fantascientifico con Saoirse Ronan a una commedia sportiva con protagonista un famoso rapper, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Bang Bank

Dal 3 gennaio esce sulla piattaforma Amazon il film Bang Bank, che racconta di un goffo rapinatore che si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia, dopo che il suo colpo in banca è andato male. Ma l’inaspettato arrivo di una donna con un’incredibile rivelazione cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Foe

Arriva il 5 gennaio il film Foe, con protagonista la talentosa Saoirse Ronan. Si tratta di una storia di fantascienza incentrata su una coppia di agricoltori che vivono in una remota zona rurale in una Terra ormai inabitabile. Quando uno sconosciuto si presenta con una proposta sorprendente, la loro vita e la loro unione vanno in crisi. All’uomo, Junior, viene offerta la possibilità di vivere tra le stelle, ma non alla donna, Hen.

Dobbiamo stare vicini

Dal 10 gennaio la storia di Biagio e Francesco, litigiosi vicini di casa, che scoprono per caso l’esistenza di uno sgabuzzino segreto, murato in un’intercapedine tra i loro due appartamenti. Per assicurarsi la proprietà del vano, nella speranza che possa custodire qualcosa di prezioso, danno inizio ad un’improbabile ed esilarante caccia al tesoro, che finirà per coinvolgere tutti i vivaci abitanti del loro variegato condominio.

Role Play

Il 12 gennaio arriva Role Play, film che ruota attorno a una giovane coppia la cui vita viene sconvolta quando il passato della moglie torna a perseguitarli. Con Kaley Cuoco (la Penny di The Big Bang Theory) nei panni di un’ex assassina, il film racconta come la sua vita prenderà una strana piega dopo aver deciso di ravvivare il suo matrimonio attraverso un gioco di ruolo.

The Underdoggs

Il 26 gennaio è il momento di The Underdoggs, nuova commedia sportiva con Snoop Dogg come protagonista e produttore. Nel film, il rapper e attore interpreta una ex stella del football chiamato ad allenare una squadra di ragazzini come parte del proprio processo di riabilitazione sociale. Grazie a questa esperienza, riscoprirà il suo amore per il gioco.

