Prime Video, 5 serie TV da non perdere a dicembre 2023

Dicembre 2023 non è un mese molto invitante dal punto di vista serie TV per Prime Video. Diversamente dai film in uscita, infatti, la qualità delle produzioni seriali previste per questo mese non è così alto.

Ma quali sono le migliori serie TV su Prime video a dicembre 2023? Eccone 5 che potete trovare sulla piattaforma.

Le migliori serie TV Prime Video di dicembre 2023

Da una nuova serie spagnola che promette molta azione al ritorno di uno show gradito gli abbonati, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon.

Dragon Ball (stagione 2)

Il 9 dicembre apre le danze la seconda stagione di uno degli anime più amati di sempre: Dragon Ball. I fan possono dunque continuare a gustarsi le avventure di Goku e i suoi amici alla ricerca delle leggendarie Sfere del Drago. Un viaggio fantastico, tra amicizie da stringere e nemici da affrontare, che ha segnato un’intera generazione.

I Farad

Il 12 dicembre è il momento di una nuova, ambiziosa serie spagnola. Si intitola Los Farad ed è di genere thriller, ambientata nella Marbella degli anni ’80. Il protagonista è Oskar, un ragazzo che sogna di aprire una palestra e che invece incontra la famiglia Farad, che gli apre le porte di un mondo affascinante fatto di eccentricità e jet-set. Non solo, i Farad gli offrono anche un futuro inaspettato: entrare nel traffico di armi.

Reacher 2

L’uscita più attesa del mese è prevista per il 15 dicembre, giornata in cui debutta la seconda stagione di Reacher. Alan Ritchson torna a vestire i panni del protagonista Jack Reacher nei nuovi episodi, basati sul romanzo Bad Luck and Trouble di Lee Child. La trama segue l’omicidio dei membri dell’unità militare di Reacher, avvenimento che lo spinge a intraprendere un cammino di vendetta per trovare l’assassino.

Me Contro Te – La famiglia reale 2

Dal 21 dicembre è disponibile la seconda stagione di Me Contro Te – La famiglia reale. Dopo il loro viaggio in giro per il mondo, Luì e Sofi tornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma non è cambiata, rimane sempre la solita irriverente e disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali. Si diverte a scatenarsi con la sua batteria mentre Tronaldo è sempre più preso dalle sue bocce con i suoi amici anziani. Divina è riuscita a realizzare il suo sogno e a diventare una influencer famosa. Di conseguenza, al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Dario e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione e combinerà una serie di guai.

Gigolò per caso

Spazio anche a Gigolò per caso, nuova serie comedy con Pietro Sermonti, Christian De Sica e Ambra Angiolini, in uscita il 21 dicembre. La trama ruota attorno alla figura di Alfonso, un uomo che, dopo aver scoperto che il padre malato – con cui non ha mai avuto un buon rapporto – ha un passato da gigolò, decide di cambiare radicalmente la sua vita. In mezzo a una crisi coniugale con la moglie e a problemi economici, Alfonso si lancia nell’avventura di seguire le impronte del padre. Una scelta che lo porterà a scoprire un lato di sé che non conosceva.

