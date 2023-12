Prime Video, 5 film da non perdere a dicembre 2023

Che il Natale sia vicino è ben chiaro su Prime Video, visti i contenuti a tema pronti a buttare.

In questo articolo vediamo quindi quali sono i migliori film Prime Video di dicembre 2023, tra commedie natalizie e un po’ di azione.

I migliori film Prime Video di dicembre 2023

Da un nuovo film con Eddie Murphy a una nuova rivisitazione del classico Mamma, ho perso l’aereo. Ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon!

Buon Natale da Candy Cane Lane

Il 1 dicembre apre le danze una commedia natalizia per tutta la famiglia, in cui a vestire i panni del protagonista è Eddie Murphy. Nel film si cala nel ruolo di Chris, un uomo deciso a vincere il concorso annuale del suo quartiere per “la casa con migliori decorazioni”. Tuttavia, stringendo un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper per avere maggiori possibilità di vittoria, rischia non solo di mandare in fumo i suoi piani ma anche di rovinare il Natale a tutta la sua famiglia.

Merry Little Batman

L’8 dicembre è invece il momento di Merry Little Batman, film d’animazione che reinterpreta il classico natalizio degli anni ’90 Mamma, ho perso l’aereo. La storia segue il giovane Damian Wayne, figlio di Bruce, che si ritrova da solo a Wayne Manor durante la sera della vigilia di Natale. Per difendere la casa della sua famiglia (e tutta Gotham City) da una gang di truffatori e supercriminali intenzionati a rovinare le festività, il ragazzino deve così trasformarsi così in “Little Batman”.

Dating Santa

Lucia è la madre single di Leo e decide di aspettare il Natale per presentare il suo nuovo fidanzato alla figlia. Quando, come da accordi, lui si presenta vestito da Babbo Natale e la bambina va nel panico, le dice che è il vero Babbo Natale…

Your Christmas or Mine 2

Sempre l’8 dicembre arriva Your Christmas or Mine 2, seguito diretto del film di successo dello scorso anno con protagonisti Asa Butterfield e Cora Kirk. I due autori tornano quindi nei panni di James e Hayley, che, dopo aver fatto una buona impressione l’uno alla famiglia dell’altra, decidono di partire insieme per una vacanza. Come sarà l’incontro tra le due famiglie? Riusciranno ad andare d’accordo?

Dealing with Christmas

Lo stesso giorno esce una nuova commedia natalizia, Dealing with Christmas. La trama racconta di un poliziotto solitario che lascia la figlia per andare in missione. Per dargli una lezione, Babbo Natale decide di esaudire il desiderio della figlia: che suo padre somigli al padre di famiglia del film di Natale che lei adora.

