Prime Video, 5 film da non perdere a novembre 2023

Dal punto di vista dei film, novembre 2023 non è proprio da buttare per Prime Video, sebbene manchino titoli davvero importanti.

Quali sono, allora, i migliori film Prime Video di novembre 2023? Di seguito abbiamo raccolti 5 che non dovreste sottovalutare.

I migliori film su Prime Video a novembre 2023

Da una divertente commedia natalizia tutta italiana all’adattamento di un’opera di Stephen King, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Amazing – Fabio De Luigi

Dal 3 novembre è disponibile il nuovo “One Prank Show” comedy italiano con protagonista l’attore e comico Fabio De Luigi alle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta.

Firestarter

Dal 14 novembre arriva dritto da Stephen King il thriller horror Firestarter, dove Zac Efron è il padre di una ragazzina con poteri pirochinetici devastanti, sempre più difficili da tenere celati. Una pellicola in cui mancano sorprese degne del nome che porta, d’altronde esiste già un adattamento degno di quest’opera di King (in Italia, il film è uscito nel 1984 col titolo Fenomeni paranormali incontrollabili); rimangono invece le atmosfere care a Stephen King, campagne infinite, case isolate, innocenze violate, il sentimento della diversità.

Il migliore dei mondi

Il 17 novembre è il momento di un film che lascia riflettere su quanto ormai siamo dipendenti dalla tecnologia. Il migliore dei mondi, questo il suo titolo, ci proietta la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un’avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé.

Saltburn

La regista premio Oscar Emerald Fennell ci presenta, sempre il 17 novembre, un racconto di privilegio e desiderio splendidamente perfido. Mentre fatica a trovare il suo posto all’università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) si trova attirato nel mondo dell’affascinante aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi) che lo invita a Saltburn, l’estesa proprietà della sua eccentrica famiglia, per un’estate che non dimenticherà mai.

Elf Me

Il 24 novembre è il turno di Elf Me, film di Natale che punta forte su alcuni comici di spicco (e attori italiani di un certo calibro). Stiamo parlando di Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi, con la partecipazione di Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. La pellicola segue la storia di Trip (Lillo), un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli che crea con la magia sono molto particolari e talvolta un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a incontrare Elia, un ragazzino vittima di bullismo a scuola e con una madre che gestisce un negozio di giocattoli. L’incontro con Trip cambierà le loro vite.

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV su Prime Video a novembre 2023?

