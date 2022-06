Prime Video, 5 film da non perdere a giugno 2022

Prime Video non introduce nel catalogo tanti film interessanti a giugno 2022, ma comunque non mancheranno appuntamenti in grado di soddisfare gli appassionati di cinema.

Quali sono, quindi, i migliori film su Prime Video a giugno 2022? Ne abbiamo raccolti cinque in questo articolo per facilitarvi la selezione.

I migliori film su Prime Video a giugno 2022

Dalla pellicola con Chris Pine a una commedia per i più romantici, ecco i film da non perdere sulla piattaforma Amazon questo mese.

2 Hearts – Intreccio di destini

Jacob Elordi e Radha Mitchell in un commovente dramma sentimentale ispirato a una storia vera. Due coppie, di età diverse e legate entrambe da un amore profondo vivono la loro storia in tempi e luoghi differenti. Finché una latente connessione non le unirà in modo prodigioso. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma dall’8 giugno.

The Contractor

Chris Pine è protagonista di questo action thriller disponibile dal 15 giugno. Si trova infatti a vestire i panni di James Harper, Sergente delle Forze Speciali congedato contro la sua volontà. Senza pensione e indebitato fino al collo, Harper è costretto ad arruolarsi con una forza militare clandestina per sostentare la propria famiglia, ma, quando la prima missione non va a buon fine, si trova coinvolto in una cospirazione pericolosa. Perseguitato e in fuga, cercherà dunque di sopravvivere per tornare a casa e fare luce sul movente di coloro che lo hanno tradito.

Copshop – Scontro a fuoco

Il 20 giugno è il turno di Copshop – Scontro a fuoco, con protagonista Gerard Butler: la trama si incentra su un distretto di polizia sperduto nel Nevada che diventa il campo di battaglia di un letale assassino, un astuto truffatore e una poliziotta alle prime armi. Una pellicola carica d’azione, che potrebbe non deludere gli appassionati del genere.

My Fake Boyfriend

Commedia romantica disponibile dal 24 giugno che racconta la storia di Andrew, il quale non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. Così, i suoi amici decidono di aiutarlo creando sui social il profilo fake di un fidanzato perfetto, Cristiano. Nel frattempo, tuttavia, il protagonista incontra l’affascinante proprietario di un ristorante, Rafi, e dovrà fare in modo di conquistare il suo cuore, sfuggire dall’ex geloso e mettere un punto alla relazione con il profilo fake creato dai suoi amici.

La Famiglia Addams 2

Il 28 giugno, infine, approda nel catalogo La Famiglia Addams 2, film d’animazione dello scorso anno in cui la inquietante e divertente famiglia è alle prese con una nuova avventura. I coniugi Gomez e Morticia, infatti, dovranno fare i conti con l’età dei loro due figli e arrendersi all’idea non sono più bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così, nel tentativo di riconquistare il rapporto con loro, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia.

