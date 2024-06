Prime Video, 5 film da non perdere a giugno 2024

Non un mese ricco dal punto di vista cinematografico per Prime Video, ma c’è comunque qualche contenuto interessante che fa capolino.

Quali sono, quindi, i migliori film su Prime Video a giugno 2024? Di seguito è possibile trovarne cinque che meritano una possibilità.

I migliori film Prime Video di giugno 2024

Dal documentario su una famosissima e amatissima cantante a un film d’azione con John Cena, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Freelance

Il 2 giugno arriva l’action movie con protagonista John Cena. La trama ruota attorno a un ex agente delle forze speciali che accetta un incarico per proteggere una giornalista mentre intervista un dittatore, ma nel bel mezzo dell’intervista scoppia un colpo di stato militare e i tre sono costretti a fuggire nella giungla dove dovranno lottare per sopravvivere.

Caracas

Dal 17 giugno si può vedere Caracas, nuovo film di Marco D’Amore ispirato al romanzo di Ermanno Rea “Napoli Ferrovia”. La storia è quella di un uomo, appunto Caracas, che milita nell’estrema destra napoletana ma che sta per convertirsi all’Islam. Il suo incontro con Giordano, uno scrittore che torna a Napoli dopo tanti anni, farà cambiare a entrambi la percezione del reale.

Federer: Gli ultimi 12 giorni

Il 20 giugno arriva Federer: Gli ultimi 12 giorni, documentario che segue in maniera intima gli ultimi 12 giorni dell’illustre carriera di Roger Federer. Nato come home video non destinato alla visione pubblica, il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni.

Maschile plurale

Il 20 giugno è anche il momento di Maschile plurale, nuovo capitolo sulla storia d’amore tra Antonio e Luca. Dopo il successo di Maschile singolare, il film riprende a tre anni dalle vicende del capitolo precedente e dalla scomparsa di Denis. Antonio è andato avanti con la sua vita, diventando un pasticcere di successo workaholic, anche se non ha mai del tutto dimenticato Luca che, a un certo punto, rientra nella sua vita, solo che stavolta non è più solo.

I Am: Celine Dion

Dal 26 giugno è disponibile I Am: Celine Dion, un documentario che offre uno sguardo intimo sulla vita e la carriera di una delle artiste di maggior successo nella storia della musica pop. Il documentario rivela un momento cruciale nella vita di Celine Dion, focalizzandosi sulla sua lotta contro la Sindrome della Persona Rigida (SPS) e gli sforzi compiuti per continuare a esibirsi per i suoi appassionati fan nonostante la malattia.

