Prime Video, 5 film da non perdere a maggio 2024

A maggio 2024 esce qualche pellicola interessante su Prime Video, che va ad arricchire il catalogo della piattaforma Amazon.

Ma quali sono i migliori film su Prime Video di maggio 2024? Eccone cinque che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film su Prime Video a maggio 2024

Da una commedia romantica con Anne Hathaway a uno slasher movie cruento, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Joker

Ad aprire le danze, il 1 maggio, ci pensa Joker, film che racconta in chiave più intima e umana il background dell’antagonista per eccellenza di Batman. Attore comico fallito ed ignorato dalla società, vaga per le strade di Gotham City iniziando una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a divenire una delle peggiori menti criminali della storia.

The idea of you

Poi, il 2 maggio, arriva The idea of you, che vede Anne Hathaway e Nicholas Galitzine nei ruoli principali. Il film ci racconta la storia di Solène, una madre single di quarant’anni che si immerge in una inaspettata storia d’amore con Hayes Campbell, il ventiquattrenne cantante di una boy band di enorme successo mondiale. Tuttavia, la loro relazione appassionata è presto messa alla prova dall’immensa fama di Hayes e dalle pressioni che essa comporta. Solène si trova ad affrontare l’inaspettata realtà della vita sotto i riflettori, una realtà che va oltre le sue aspettative.

Monster Hunter

Sempre il 2 maggio debutta Monster Hunter, ispirato al famoso videogioco. Siccome Monster Hunter: World non si appoggia a una vera e propria trama, il regista Anderson ha avuto carta bianca per costruire la sua storia. Pronti quindi ad andare a caccia di mostri con Milla Jovovich?

Thanksgiving

Spazio anche il film Thanksgiving, horror slasher originale scritto e diretto da Eli Roth, disponibile dal 19 maggio. Dopo che la cittadina di Plymouth, in Massachusetts, è sconvolta da una tragedia, un omicida seriale, travestito da pellegrino con tanto di baffi e cappello, arriva a seminare il panico un anno dopo.

Boy Kills World

Dal 27 maggio è infine disponibile Boy Kills World, un distopico film d’azione che segue un ragazzo sordo muto in possesso di una vibrante immaginazione. Quando la sua famiglia viene assassinata, il ragazzo viene addestrato da uno sciamano misterioso a reprimere la sua immaginazione infantile per diventare uno strumento di morte.

