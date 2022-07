Prime Video, 5 film da non perdere a luglio 2022

Se fa troppo caldo per uscire, un’alternativa per trascorrere queste torride giornate è guardare una delle nuove proposte di Prime Video di luglio 2022. La piattaforma di Amazon, infatti, cerca di accontentare gli appassionati di cinema anche nel periodo più caldo dell’anno.

Quali sono, quindi, i migliori film su Prime Video a luglio 2022? Di seguito è possibile trovarne 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film su Prime Video a luglio 2022

Da un appassionante film che esplora il legame indissolubile tra un padre e una figlia a una commedia romantica su una transgender liceale, ecco cosa guardare sulla piattaforma Amazon questo mese.

Moonfall

L’11 luglio giunge sul servizio streaming un disaster movie uscito nei cinema lo scorso marzo. Si chiama Moonfall e segue le vicende di un trio di improbabili eroi in una pericolosa missione per salvare l’umanità quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita, mandandola in rotta di collisione con la Terra. Nel cast, tra gli altri, compaiono Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley.

Don’t Make Me Go

Il 15 luglio approda nel catalogo la storia di un padre single, interpretato da John Cho, che scopre di avere una malattia terminale. Nel tempo che gli rimane, decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally. Così, la convince ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans, dove l’uomo spera segretamente di far ricongiungere la figlia alla madre, che li aveva abbandonati anni prima.

Press Play – La musica nella nostra vita

Il 16 luglio è invece previsto l’arrivo di una storia d’amore, arricchita da un pizzico di fantascienza, che si fonda sulla passione per la musica condivisa da Laura e Harrison. In seguito a un incidente mortale, Laura scopre infatti di poter salvare l’amore della sua vita attraverso la cassetta con la loro selezione di canzoni, in grado di portarla indietro nel tempo. Con una colonna sonora commovente che fa da sfondo, la pellicola ricorda allo spettatore che l’amore può essere sempre ripetuto.

Tutto è possibile

Gli appassionati di rom-com saranno entusiasti di sapere che Prime Video sta portando sul piccolo schermo una storia di formazione interessante per i giovani. Disponibile dal 22 luglio, Tutto è possibile segue la vita di una ragazza trans di nome Kelsa, che frequenta l’ultimo anno di liceo. Un giorno, un il giovane Khal confessa ai suoi amici di avere una cotta per lei e inizia a farsi coraggio per dichiararsi, nonostante sia a conoscenza del caos che questo potrebbe causare. Uno show che ha il sapore di Heartstopper, serie di successo Netflix, in quanto descrive un amore innocente e sincero.

Midsommar – Il villaggio dei dannati

Infine, il 25 luglio è il turno di Midsommar – Il villaggio dei dannati, horror diretto da Ari Aster (già dietro alla macchina da presa per il terrificante Hereditary) che segue la storia di una giovane coppia americana in vacanza in Svezia in occasione di un famoso festival di mezza estate. Quello che inizialmente sembrava un evento pastorale idilliaco, si trasforma in un incubo quando gli abitanti del posto rivelano la loro vera natura.

