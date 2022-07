Prime Video, 5 serie TV da non perdere a luglio 2022

Prime Video vuole allietare gli abbonati al servizio in questa torrida estate con alcuni contenuti piuttosto interessanti. Soprattutto sul fronte delle serie TV, dove non mancano produzioni da sottolineare con una penna rossa.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV su Prime Video a luglio 2022? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire!

Le migliori serie TV su Prime Video a luglio 2022

Da una nuova attesa produzione sci-fi a un nuovo show con protagonista Chris Pratt, ecco cosa guardare sulla piattaforma Amazon questo mese.

The Terminal List

Il 1 luglio debutta The Terminal List, serie in cui Chris Pratt (anche produttore esecutivo) veste i panni del protagonista James Reece. Dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio, Reece riesce a tornare a casa con i ricordi molto confusi, ma ben presto scopre che forze oscure stanno operando contro di lui e minacciano l’incolumità delle persone che ama.

Senza confini

Ispirata alla prima veleggiata intorno al mondo compiuta da Magellano ed Elcano, la serie in arrivo il 7 luglio vede nei panni dei protagonisti Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, per ripercorrere le tappe a distanza di 500 anni dalla spedizione originale. Un vero e proprio viaggio verso l’ignoto intrapreso da coraggiosi marinai, in una pellicola diretta dal regista di Tomb Raider, Simon West.

James May: il nostro agente in Italia

È invece disponibile dal 15 luglio la serie non-fiction James May: il nostro agente in Italia, che vede James May, conosciuto per il programma The Grand Tour, in viaggio nel nostro Paese. In questo nuovo show, James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Made In Abyss 2

I fan dell’animazione giapponese saranno felici di sapere che Amazon distribuirà la seconda stagione di Made In Abyss, con appuntamento settimanale, dall’8 luglio. Per chi non lo sapesse, la trama ruota intorno a un enorme voragine chiamata Abisso, nelle cui profondità si nascondono meravigliose e pericolose creature, ma anche preziose reliquie. Alcuni avventurieri si spingono nella fossa per esplorarla, ma solo pochi di loro fanno ritorno. Una bambina orfana di nome Rico, che abita in una cittadina sull’orlo della voragine, sogna così di diventare un’avventuriera come sua madre e di scendere nell’Abisso.

Paper Girls

Infine, il 29 luglio fa il suo esordio nel catalogo una serie fantascientifica di formazione, basata sulla storia a fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. La trama ruota intorno a quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate in un futuro in cui incontrano le versioni adulte di se stesse, le giovani dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato mentre vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch.

A proposito degli show da vedere questo mese, ecco 5 serie TV Netflix da non perdere a luglio 2022.