Prime Video, 5 film da non perdere a luglio 2024

Luglio 2024 si preannuncia come un mese entusiasmante per gli abbonati a Prime Video, con l’arrivo di alcuni film che sicuramente cattureranno l’attenzione degli spettatori. Che siate amanti dell’azione, del dramma o delle commedie, ci sarà qualcosa di interessante per tutti.

Quali sono, quindi, i migliori film in arrivo su Prime Video a luglio 2024? Ecco una selezione di cinque titoli che dovreste tenere d’occhio.

I migliori film su Prime Video di luglio 2024

Dai sequel attesi di pellicole di successo a film che esplorano storie emozionanti e coinvolgenti, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Space Cadet

Emma Roberts in una nuova commedia, intitolata Space Cadet, giunge sulla piattaforma il 4 luglio. Diretto da Liz W. Garcia (The Lifeguard), il film segue le vicende della festaiola Rex, che si rivela essere l’unica speranza per il programma spaziale della NASA dopo che un colpo di fortuna la mette in competizione con altri candidati. Sebbene infatti questi ultimi potrebbero avere curriculum migliori, Rex spicca in intelligenza, cuore e nervi saldi.

Divorce in the Black

Arriva l’11 luglio il film Divorce in the Black. La storia ruota attorno ad Ava, una giovane professionista la cui vita va in pezzi quando suo marito, Dallas, decide di mettere un punto al loro matrimonio. Determinata a salvare ciò che resta, Ava intraprende un viaggio per non buttare via la sua relazione, solo per scoprire i misfatti nascosti di Dallas che non solo hanno posto fine al loro matrimonio ma hanno anche ostacolato le sue possibilità di trovare il vero amore.

My Spy The Eternal City

My Spy: The Eternal City è il sequel del film di spionaggio My Spy del 2020. Disponibile dal 18 luglio, questo seguito diretto vede J.J. e Sophie, ormai adolescente, coinvolti in un complotto terroristico internazionale durante un viaggio in Italia. I due si rendono conto che gli obiettivi dei terroristi non sono altri che David Kim, il capo della CIA, e suo figlio Colin, e ciò li spinge a intraprendere un’altra missione pericolosa.

Cirque du Soleil: Without a Net

Dal 25 luglio è disponibile un documentario che punta i riflettori sugli spettacoli del Cirque du Soleil: i protagonisti sono artisti che provengono dalla ginnastica artistica e acrobatica, da scuole o compagnie di circo ma anche da discipline come trampolino, nuoto sincronizzato e tuffi. In particolare, il documentario si focalizza sulla riapertura della produzione dopo più di un anno dalla brusca chiusura globale, quando sia gli artisti che i membri della troupe affrontano un senso di incertezza mentre lavorano per tornare ai loro standard – prima della serata di (ri)apertura sipario a Las Vegas.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Il 25 luglio è anche il turno di The Ministry of Ungentlemanly Warfare. La pellicola si ispira ai file recentemente declassificati dell’ex dipartimento della guerra britannico, che raccontano di un gruppo segreto di ufficiali militari formato dal primo ministro Winston Churchill. Il film drammatico di Guy Ritchie sulla seconda guerra mondiale ha come protagonista l’ex attore di Superman Henry Cavill.

