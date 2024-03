Prime Video, 5 film da non perdere a marzo 2024

Su Prime Video, il marzo 2024 è più interessante dal punto di vista cinematografico che seriale. È infatti in dirittura d’arrivo qualche film che potrebbe stuzzicare la curiosità degli abbonati.

Quali sono, dunque, i migliori film Prime video di marzo 2024? Di seguito è possibile trovarne cinque che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film su Prime Video a marzo 2024

Da una nuova commedia con Zac Efron a un biopic su una famosa artista, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon.

Ricky Stanicky

Il 7 marzo esce sulla piattaforma Amazon il film Ricky Stanicky, diretto da Peter Farrelly, regista di Tutti pazzi per Mary. Il film è incentrato su tre amici che inventano un amico immaginario come scusa per uscire dalle situazioni imbarazzanti, ma sono costretti a ingaggiare un attore che lo interpreti quando le loro dolci metà iniziano a insospettirsi. Nel cast troviamo Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler nei panni dei protagonisti e John Cena in quelli dell’attore che accetta di interpretare il loro amico immaginario.

Nope

Dal 10 marzo è disponibile Nope, film del 2022 scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele. La trama è incentrata su due fratelli, Em e Oj, che hanno ereditato un ranch adibito all’addestramento di cavalli per lo spettacolo dopo che un inspiegabile incidente ha ucciso il padre. Occasionalmente vendono cavalli a un ex star delle sit-com televisive sopravvissuta a una strage sul set che da adulto sfrutta quella tragedia in un parco dei divertimenti western con annesso museo dedicato all’evento. L’arrivo di un oggetto volante non identificato che setaccia il deserto californiano risucchiando di tutto scatena la brama di alcuni di farne un fenomeno da baraccone lucroso.

Frida

Icona femminista, artista ribelle e innamorata passionale: la pittrice messicana Frida Kahlo, che è stata protagonista della prima metà del Novecento dal punto di vista artistico, viene raccontata in questo biopic disponibile dal 15 marzo. La donna messicana visse apertamente e ostinatamente con il marito Diego Rivera fino all’età di 47 anni, quando si spense. I due formarono una coppia di giovani artisti che portarono una ventata d’aria fresca nel mondo dell’arte.

Road House

Il 21 marzo fa il suo esordio nel catalogo Road House, remake con protagonista Jake Gyllenhaal del film d’azione Il duro del Road House del 1989 con il compianto Patrick Swayze. Il personaggio interpretato da Gyllenhaal è un ex combattente UFC che accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

Tig Notaro: Hello Again

La comica Tig Notaro, nominata agli Emmy e ai Grammy, torna il 26 marzo con Hello Again, uno speciale stand-up ricco di equivoci deliziosamente imbarazzanti e commoventi. Notaro esercita il suo dono unico di trovare l’umorismo in situazioni che vanno dal quotidiano al bizzarro.

A proposito della piattaforma streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Prime Video di febbraio 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.