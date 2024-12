Prime Video, i film e le serie TV tra il 23 e il 29 dicembre 2024

La settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 su Prime VideoPrime Video si arricchisce di novità che spaziano tra romanticismo e un grande classico della TV italiana. In un periodo perfetto per maratone e serate tranquille in famiglia, la piattaforma streaming propone contenuti senza tempo per tutti i gusti.

Arriva È colpa tua?, una storia d’amore che promette di concludere l’anno con dolcezza e intensità. Il film racconta la storia di Noah e Nick, una coppia il cui amore viene messo alla prova da ostacoli familiari, nuove relazioni e il ritorno di un’ex fidanzata in cerca di vendetta. Tra momenti emozionanti e colpi di scena, È colpa tua? esplora l’importanza della fiducia e del sacrificio in una relazione.

Spazio poi alla vecchia serie Il maresciallo Rocca, una pietra miliare della televisione italiana che porta su schermo le avvincenti indagini del celebre maresciallo. Ambientata in un pittoresco paese del Lazio, la serie segue le indagini del maresciallo interpretato dal grande Gigi Proietti, tra casi intricati, relazioni personali e il calore della vita di provincia.

Prime Video: Le novità dal 23 al 29 dicembre 2024

Ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming di Amazon questa settimana:

Film

È colpa tua? – 27 dicembre

Serie TV

Il maresciallo Rocca (Stagioni 1-5) – 29 dicembre

