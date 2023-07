Prime Video, film e serie TV tra il 10 e il 16 luglio 2023

La seconda settimana di luglio 2023 è davvero interessante per Prime Video, che vede introdotti nel suo catalogo dei contenuti niente male.

Anzitutto che debutta L’estate nei tuoi occhi 2, seconda stagione della serie teen drama di successo che ha esordito lo scorso anno. Torna la protagonista Belly coinvolta in un triangolo amoroso: i due fratelli Conrad e Jeremiah continuano infatti a contendersi i suoi sentimenti, mentre il cancro di Susannah si ripresenta e l’estate che tutti hanno davanti non si prospetta più come quelle di una volta. Ma quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell’amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Spazio poi al film originale Il consiglio studentesco, che racconta la storia di quattro amici quarantenni, Bob, Romane, Max e Vinz, conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio. Il quartetto si ritrova suo malgrado invischiato con una nuova generazione di studenti durante un weekend “senza limiti” sulle Alpi.

E ancora, lato cinema approda nella libreria di Prime Video il film Muti (The Ritual Killer), action thriller che segue le vicende del detective Lucas Boyd quando si lancia in una complessa indagine su un serial killer, il Muti, mente cerca senza successo di superare il lutto per la morte di sua figlia.

Infine, gli appassionati di horror potranno rabbrividire grazie a The Nun, spin-off di successo della saga The Conjuring.

Prime Video: tutte le novità tra il 10 e il 16 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

L’estate nei tuoi occhi (stagione 2) – 14 luglio

Film originali

Il consiglio studentesco – 12 luglio

Film non originali

Muti (The Ritual Killer) – 11 luglio

Gintama: The Final – 14 luglio

Ocean’s 8 – 15 luglio

The Nun: La vocazione del male – 15 luglio

