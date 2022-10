Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 10 e il 16 ottobre 2022

Prime Video punta molto sul cinema questa settimana, distribuendo una manciata di film che potrebbero catturare l’attenzione degli spettatori. Ma fa capolino anche una serie TV che ha conquistato tanti giovani negli scorsi anni.

Stiamo parlando di Pretty Little Liars, teen drama che sarà disponibile per intero sulla piattaforma Amazon. Con risvolti mystery e thriller, lo show racconta di quattro adolescenti che si uniscono contro uno sconosciuto nemico che minaccia di rivelare i loro segreti. La serie, conclusasi nel 2017, potrà essere vista tutta d’un fiato dalla prima alla settima stagione.

Tra i film in uscita compare invece Chase – Scomparsa, in cui Gerard Butler veste i panni di Will Spann, un uomo che sta accompagnando la moglie a casa dei genitori quando, a una pompa di benzina, assiste alla sua sparizione. Deciderà dunque di addentrarsi nella scena criminale della città prendendo in mano la questione personalmente, per capire cosa sia successo alla donna.

Altra pellicola in arrivo questa settimana è Backstage – Dietro le quinte, film musicale in cui 111 ragazzi si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo teatrale, ma soltanto quattro di essi riceveranno una parte. Il film accompagna lo spettatore durante le audizioni e le prove senza sosta, dove vedranno i giovani sfidarsi e diventare rivali, ma anche amici e complici in quella che sarà per loro un’esperienza indimenticabile.

Infine, un film che ha ormai qualche anno sulle spalle: La leggenda del pianista sull’oceano, che racconta le storia di un neonato trovato in un cesto nascosto a bordo del transatlantico Virginian, che fa il percorso tra l’Europa e l’America. Lo prende con sé un operaio fuochista e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Crescendo sulla nave, Novecento impara a suonare il pianoforte con notevole bravura, senza che nessuno gli abbia mai insegnato nulla al riguardo.

Prime Video: tutte le novità tra tra 10 e il 16 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV non originali

Pretty Little Liars (stagioni 1-7) – 14 ottobre

Pretty Little Liars: The Perfectionists (stagione 1) – 14 ottobre

Film originali

Chase – Scomparsa – 10 ottobre

Backstage – Dietro le quinte . 13 ottobre

Film non originali

Easter Sunday – 10 ottobre

Baarìa – 10 ottobre

La leggenda del pianista sull’oceano – 10 ottobre

Malèna – 10 ottobre

L’uomo delle stelle – 10 ottobre

The Last Son – 11 ottobre

Cruel Intentions – 15 ottobre

Il Grinch – 15 ottobre

L’Amore non va in Vacanza – 15 ottobre

Torno indietro e cambio vita – 15 ottobre

I padroni della notte – 15 ottobre

