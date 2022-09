Prime Video, 5 film da non perdere a settembre 2022

Prime Video sforna il suo contenuto più atteso dell’anno tra le serie di settembre 2022, ma anche sul fronte cinematografico c’è qualcosa che potrebbe deliziare gli abbonati.

Quali sono, quindi, i migliori film Prime Video di settembre 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire!

I migliori film Prime Video di settembre 2022

Dal remake di un thriller psicologico al quarto capitolo di After, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon!

Il Signore degli Anelli (Trilogia completa)

Visto il debutto della serie TV de Il Signore degli Anelli, Amazon si premura di rendere disponibile anche la trilogia cinematografica completa dal 1 settembre. La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re raccontano il viaggio epico di Frodo dalla Contea al Monte Fato, in quella che è l’epopea fantasy più acclamata di tutti i tempi. Ricordiamo che la serie TV si posiziona cronologicamente tantissimi anni prima dei tre film.

Dune

A quasi un anno dal debutto nel cinema, Dune giunge su Prime Video. A partire dal 4 settembre, gli abbonati al servizio premium di Amazon possono immergersi in un’avventura ambientata in una galassia e in un futuro lontano, dove al centro delle vicende c’è un pianeta sabbioso che è fonte di una sostanza in grado di allungare la vita e fornire straordinarie capacità mentali.

Goodnight Mommy

Un remake del film Goodnight Mommy del 2014 è in arrivo grazie ad Amazon Studios, precisamente il 16 settembre 2022. Naomi Watts, che ha recitato nel remake americano di The Ring, ha ottenuto il ruolo principale del remake, con Cameron e Nicholas Crovetti nei panni dei figli gemelli del suo personaggio. La trama di questo thriller ruota infatti intorno a due fratelli che, tornando a casa, trovano la madre che si comporta in modo strano e ha il viso coperto dalle bende chirurgiche. Presto, iniziano a sospettare che la donna sotto le garze potrebbe non essere il genitore…

After Ever Happy

Il drama romantico di tipo young-adult, che vede protagonisti gli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, torna con il quarto e ultimo capitolo il 28 settembre. Sebbene niente sembri andar bene tra Tessa e Hardin, i due innamorati sono ancora incredibilmente attaccati l’uno all’altra e dovranno affrontare alcune difficoltà. La tensione sessuale tra i due protagonisti si alternerà con i conflitti famigliari, in un mix che finora ne ha decretato un grande successo di pubblico.

My Best Friend’s Exorcism

Sempre per chi ama sentire i brividi correre lungo la schiena, ecco il film My Best Friend’s Exorcism: disponibile dal 30 settembre, la pellicola è ambientata nel 1988 e racconta la storia di due migliori amiche al secondo anno di liceo, Abby e Gretchen, che si trovano presto davanti alla presenza di un’entità maligna. Una sera, infatti, dopo aver fatto un bagno nude, Gretchen comincia a comportarsi in modo strano e intorno a lei iniziano ad accadere cose altrettanto insolite. Il legame delle due amiche riuscirà a sconfiggere il demonio?

