Prime Video, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 dicembre 2023

La settimana centrale di dicembre 2023 non porta grandi novità su Prime Video, ma comunque non mancano nuovi contenuti originali per gli abbonati.

Fa infatti il suo esordio. la seconda stagione di Reacher, l’adrenalinica serie con protagonista Alan Ritchson. Dopo l’inaspettato successo che ha portato la serie a diventare uno dei cinque contenuti originali Prime Video più visti, gli spettatori possono godersi i nuovi episodi, basati su Vendetta a freddo, l’undicesimo romanzo della serie di Lee Child. Un messaggio in codice informa Reacher che i membri della sua ex unità dell’esercito, l’unità speciale di investigazione del 110° Mp, saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato dal suo vagabondare, Reacher si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d’elezione, per investigare. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e forza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità.

Pronta al debutto anche la nuova serie spagnola I Farad, incentrata su un ragazzo di Madrid come tanti, di nome Oskar. Il giorno in cui il giovane, però, si imbatte nella misteriosa e ricca famiglia Farad, la sua vita cambia per sempre: viene coinvolto in un business sconvolgente, quello del traffico d’armi internazionale. A Marbella, dove vivono i Farad, lo attendono lusso, adrenalina ed emozioni intense, ma anche violenza e cinismo estremi che metteranno a dura prova la sua volontà.

Prime Video: tutte le novità tra l’11 e il 17 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

I Farad (stagione 1) – 12 dicembre

Reacher (stagione 2) – 15 dicembre

Film non originali

Charlie’s Angels – 14 dicembre

Charlie’s Angels – Più che mai – 14 dicembre

L’ordine del tempo – 14 dicembre

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV su Prime Video a dicembre 2023?

