Prime Video, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 settembre 2023

La settimana centrale di settembre 2023 porta su Prime Video, oltre a una nuova serie interessante, un film che potrebbe regalare parecchie emozioni agli spettatori.

Si tratta di A Million Miles Away, pellicola originale con protagonista Michael Peña basata su una storia vera. Racconta infatti la vita di Jose Hernandez, il primo contadino a viaggiare nello spazio. Il ragazzo, che ha imparato l’inglese solo all’età di 12 anni, ha trascorso la sua infanzia spostandosi da una città all’altra con la sua famiglia, lavorando nei campi tra Michoacán e Stockton, in California. Nonostante le difficoltà, Hernandez ha deciso di perseguire il suo sogno di viaggiare nello spazio e si è dedicato alla scienza. Ha contribuito allo sviluppo del primo sistema di mammografia digitale, fondamentale per la diagnosi precoce del cancro al seno, e dopo undici rifiuti è riuscito a diventare membro dell’equipaggio della missione STS-128 dello Space Shuttle. Un film che ci sprona a credere nei nostri sogni, anche quando questi sembrano essere irraggiungibili.

Chi invece ha voglia di gossip potrebbe senz’altro essere incuriosito da The Ferragnez: Sanremo Special, che racconta i retroscena della discussione tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco di Sanremo 2023. Un battibecco su cui hanno richiamato a lungo i media e su cui adesso potrebbe emergere tutta la verità, per la gioia dei fan.

La serie più interessante della settimana è Wilderness: Fuori Controllo, che si incentra su un matrimonio in crisi e mostra quanto il desiderio di vendetta possa spingersi oltre i limiti.

Prime Video: tutte le novità tra l’11 e il 17 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Ferragnez: Sanremo Special – 14 settembre

Wilderness: Fuori Controllo (stagione 1) – 15 settembre

Film originali

A Million Miles Away – 15 settembre

Film non originali

Women Talking – Il diritto di scegliere – 12 settembre

Figli delle stelle – 15 settembre

Harry Potter (1-8) – 15 settembre

Tutta colpa di Giuda – 15 settembre

Un boss in salotto – 15 settembre

