Prime Video, 5 serie TV da non perdere a settembre 2023

Un mese importante per Prime Video quello di settembre 2023, perché c’è più di una serie TV su cui la piattaforma Amazon sta puntando forte.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV in uscita su Prime Video a settembre 2023? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

Le migliori serie di settembre 2023 su Prime Video

Da un fantasy tratto da una famosissima saga di libri allo spin-off di The Boys, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

La ruota del tempo 2

Il 1 settembre si parte subito con il botto: esce infatti la seconda stagione de La ruota del tempo, serie dai romanzi fantasy di Robert Jordan. L’ultima battaglia è ormai imminente per i protagonisti, mentre Rand Al’Thor cerca di imparare a controllare i suoi poteri. Per chi non la conoscesse, la serie televisiva è ambientata in un mondo ricco di magia, conflitti e intrighi. Segue le avventure di un gruppo di giovani protagonisti destinati a svolgere un ruolo cruciale nella lotta tra bene e male.

Wilderness – Fuori Controllo

Il 15 settembre è la volta di una serie, basata sul romanzo di B.E. Jones, con protagonisti Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen. Si tratta di un drama thriller che parla di amore, tradimento e vendetta attraverso la storia di Liv, una donna che scopre che il marito Will ha una relazione extraconiugale; così, un matrimonio apparentemente perfetto si trasforma in tutt’altro, mentre Liv tramuta la sua tristezza in un sentimento molto più aggressivo e vendicativo.

The Handmaid’s Tale 5

Sempre il 15 settembre approda nel catalogo la quinta stagione di The Handmaid’s Tale, tra le serie più acclamate degli ultimi anni. Nelle passate stagioni non sono mancati colpi di scena e personaggi di grande spessore, e anche la season 5 non è da meno, mostrandoci ancora una volta il volto oscuro di una società profondamente cambiata.

The Continental

Il 22 settembre esordisce il prequel di John Wick. Intitolata The Continental, la serie esplora le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell’universo del franchise. La storia è raccontata attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell’inferno di una New York degli anni ’70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorre un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell’albergo. Nel cast, tra gli altri, Colin Woodell e Mel Gibson, interpreti delle versioni più giovani di Winston Scott e Cormac.

Gen V

Poi il 29 settembre è il momento di Gen V, serie spin-off di The Boys incentrata sulle storie di alcuni giovani che frequentano la Godolkin University, una delle strutture della Vought, la scuola che dal 1965 istruisce giovani eroi. Oltre ai nuovi protagonisti, fanno inoltre ritorno alcuni personaggi noti della serie principale: A-Train (Jessie T. Usher), la vice presidente della Vought Ashley Barrett (Colby Minifie) e Adam Bourke (Paul Jeffrey Byrne), il regista del film fittizio Dawn of the Seven Adam Bourke.

