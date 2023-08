Prime Video, 5 film horror da vedere in estate (2023)

Per tante persone, estate è sinonimo di film horror. E Prime Video questo lo sa bene, quindi cerca di accontentarle con contenuti ad hoc. Quando il sole cala e il caldo della stagione non invoglia a uscire, non c’è niente di meglio di un bel film horror con gli amici (o anche da soli).

Ecco dunque cinque film horror da vedere su Prime Video nell’estate 2023.

Prime Video: i migliori film horror da vedere in estate 2023

Da un horror che crea inquietudine attraverso la figura materna a una pellicola tanto macabra quanto onirica, ecco cosa vedere in estate sulla piattaforma Amazon.

Old

Un gruppo di 13 persone si trova per diversi motivi su una paradisiaca e isolata spiaggia tropicale. Una location da sogno che però si trasforma in un incubo a occhi aperti quando, dopo aver rinvenuto in mare il corpo senza vita di una donna, tutti i presenti iniziano a invecchiare rapidamente, rischiando di ridurre l’intera vita a un singolo giorno.

The Bay

Altro film horror da vedere in estate su Prime Video è The Bay, che racconta di una misteriosa epidemia nel Maryland, nella baia di Chesapeake. Infatti, durante i festeggiamenti del 4 luglio, le persone che nuotavano e si stavano divertendo in mare iniziano a mostrare strani sintomi, tra cui delle strane vesciche su tutto il corpo. Il governo prova a coprire l’accaduto, ma qualche sopravvissuto all’avvenimento vuole portare a galla la verità.

Midsommar

Una coppia in crisi decide di partire in Svezia per un viaggio di studio e, insieme ad alcuni amici, diventa ospite di una comunità isolata che si dedica all’organizzazione di una festività celtica per omaggiare la mezza estate ed eleggere la loro regina. Quello che inizialmente sembra un posto bucolico e tranquillo, però, diventa presto una trappola da cui è difficile uscire.

Goodnight Mommy

La piattaforma streaming di Amazon ha realizzato il remake di un famoso film austriaco con lo stesso titolo, Goodnight Mommy. È la storia di due gemelli che, arrivati nella casa di campagna la madre, trovano il genitore con il volto ricoperto di bende, apparentemente a seguito di un intervento di chirurgia estetica. La donna, tuttavia, si comporta in modo insolito e nei due bambini si insinua il dubbio che in realtà non sia davvero la loro mamma.

The Mist

Una fitta nebbia rende impossibile vedere e un palmo di mano in una piccola cittadina del Maine. A causa di questo fenomeno, alcuni cittadini si ritrovano intrappolati in un supermercato e ben presto scoprono che l’esterno è diventato un luogo molto pericoloso a causa di misteriosi mostri trasportati dalla nebbia. Un classico imperdibile per tutti i fan di Stephen King.

