Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 agosto 2024

La metà di agosto 2024 porta soltanto una novità su Prime Video. Nonostante sia quindi una settimana magra per la piattaforma streaming di Amazon, emerge una commedia d’azione avvincente.

È intitolata Jackpot ed è ambientata in un futuro prossimo in California. Qui, una “Grande Lotteria” impone che il vincitore debba essere eliminato prima del tramonto per poter reclamare il jackpot multimiliardario. Katie Kim (Awkwafina) è una fortunata vincitrice che si trova costretta a sopravvivere fino al tramonto mentre affronta coloro che cercano di farla secca, in primis il suo rivale Louis Lewis (Simu Liu). Ingaggia così l’agente Noel Cassidy (John Cena), che le offre il suo aiuto in cambio di una parte del montepremi.

Prime Video: tutte le novità tra il 12 e il 18 agosto 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Jackpot – 15 agosto

