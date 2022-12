Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 dicembre 2022

La settimana che precede il Natale non è così ricca di novità per Prime Video, ma c’è comunque qualche contenuto che potrebbe deliziare gli abbonati.

In primis Nanny, premiato film che fonde l’horror psicologico con rilevanti questioni sociali, tra cui l’identità razziale, di genere e lo status socioeconomico dell’individuo. La storia si incentra su Aisha, una donna che lavora come tata per una coppia agiata di New York. Mentre si prepara all’arrivo del figlio lasciato in Africa, tuttavia, una presenza malevola invade la sua realtà, minacciando il sogno americano tanto ambito.

È poi il turno di Dr. Seuss Baking Challenge, in cui squadre di abili fornai useranno la loro fantasia per sfornare, nel senso letterale, creazioni ispirate agli amati personaggi del Dr. Seuss. In ogni episodio, i partecipanti dovranno affrontare una sfida basata sui personaggi e sulle storie di Seuss, e le loro imponenti creazioni saranno giudicate in base al gusto, alla creatività e a come le presenteranno.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 12 e il 18 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Nanny – 16 dicembre

Serie TV originali

Dr. Seuss Baking Challenge (stagione 1) – 13 dicembre

