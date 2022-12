Prime Video, i 5 migliori film di dicembre 2022

Dicembre 2022 è un mese discreto per Prime Video, che non esagera in qualità delle produzioni distribuite ma neanche lascia che i fan rimangano delusi.

Quali sono, quindi, i migliori film su Prime Video a dicembre 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

I film da non perdere a dicembre 2022 su Prime Video

Da commedie natalizie a un atteso horror, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma Amazon.

Improvvisamente Natale

Il mese prende il via il 1 dicembre con una commedia italiana che vede al centro delle vicende un uomo preoccupato di dover vendere il suo amato hotel, una coppia apparentemente in crisi e un prete che non accetta il fallimento di un matrimonio da lui celebrato. Tutti insieme, si troveranno per festeggiare il Natale in una giornata fuori dal comune: a Ferragosto!

Your Christmas or Mine?

Il calendario delle uscite continua il 2 dicembre con un nuovo film natalizio che ha per protagonisti Asa Butterfield e Cora Kirk. I personaggi interpretati dai due attori, rispettivamente James e Hayley, finiscono per vivere il Natale l’uno nella famiglia dell’altra. James si ritrova in una piccola casa nel Macclesfield ed entra nel caos che una grande famiglia riesce a generare nel periodo delle feste; Hayley, al contrario, in un’enorme villa di un piccolo villaggio nella campagna di Gloucester dove il Natale non esiste. Quando l’intero Paese assiste alla più grande nevicata di sempre e i due si ritrovano bloccati in una casa che non è la propria, verranno alla luce segreti e i due si renderanno conto di non conoscere tante cose l’uno dell’altra.

Nanny

Nanny, la nuova pellicola horror in uscita il 16 dicembre, segue le vicende di una giovane immigrata dal Senegal, Aisha, decisa a ricostruirsi un futuro negli Stati Uniti. Diventa così la tata della bambina di una benestante famiglia newyorkese, al fine di guadagnare abbastanza denaro per far arrivare negli Usa anche suo figlio lasciato in Senegal. Tuttavia, una presenza misteriosa e violenta inizia a tormentarla prima nel sonno e poi da sveglia, in un crescendo di angoscia e suspense.

LOL – Chi ride è fuori XMas Special

Lo speciale natalizio dello show condotto da Fedez sarà disponibile dal 19 dicembre. Non si tratta di un film, ma calza in questo articolo in quanto consisterà di una sola puntata in cui si sfideranno alcuni tra i più amati concorrenti delle edizioni precedenti: tra questi figurano il Mago Forest, Maria di Biase, Frank Matano, Lillo e Michela Giraud. Parteciperà inoltre Mara Maionchi, che aveva affiancato Fedez nella conduzione della prima edizione. La regola numero uno resta sempre la stessa: trattenere le risate di fronte alle battute degli altri concorrenti.

Wildcat

Infine, il 30 dicembre viene aggiunto al catalogo Wildcat, docufilm che segue l’emozionante storia di un giovane veterano in viaggio in Amazzonia. Una volta lì, incontra una donna che gestisce un centro di recupero e riabilitazione della fauna selvatica e la sua vita trova un nuovo significato quando gli viene affidata la vita di un cucciolo di ocelotto. Quello che doveva essere un tentativo di fuga dalla vita, si rivela così un viaggio inaspettato di amore, scoperta e guarigione.

