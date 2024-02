Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 febbraio 2024

Dopo una settimana non proprio brillante, Prime Video si prepara a distribuire un film è un documentario di cui si è chiacchierato a lungo.

Per quanto riguarda la pellicola, stiamo parlando di Pensati Sexy, nuova commedia italiana diretta da Michela Andreozzi con protagonista Diana Del Bufalo. Nel cast sono presenti anche Raoul Bova e la popolare pornostar Valentina Nappi nei panni di se stessa. Il film è incentrato su Maddalena, pecora nera della sua famiglia molto cattolica e con un contratto di lavoro precario. Gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata e, a seguito di un appuntamento andato male, si convince di non essere abbastanza seducente. Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità.

Altro contenuto in uscita questa settimana è This Is Me… Now: The Film, che diventa un’esperienza musicale a 360 gradi, una biografia, un racconto intimo della donna dietro l’icona Jennifer Lopez. La popstar e attrice svela dettagli inediti su di sé, la sua carriera e la sua vita privata in un bio-pic che arriva su Prime Video in concomitanza con il suo nuovo album omonimo. Il documentario racconta la Jennifer di oggi, la donna che ha ritrovato l’amore con Ben Affleck, l’artista che è tornata a dimostrare la sua bravura nella recitazione con ruoli importanti che le hanno regalato grandi soddisfazioni (come il film Ricomincio da me e The Mother su Netflix) e la persona che si nasconde dietro un’icona di stile e bellezza senza tempo.

Prime Video: tutte le novità tra il 12 e il 18 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Pensati Sexy – 12 febbraio

Documentari

This Is Me… Now: The Film – 16 febbraio

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di febbraio 2024?

