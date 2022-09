Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 settembre 2022

La settimana centrale di settembre introduce su Prime Video qualche novità sia dal punto di vista cinematografico che seriale, ma nulla di eclatante.

Tra il 12 e il 18 settembre arriva sulla piattaforma la serie Un affare privato, che racconta la difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo. Ambientata a fine anni ’40 in Galizia, è la storia di una giovane dell’alta società che, mossa da uno spirito da poliziotta, decide di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi.

Spazio poi al documentario sul compianto Kobe Bryant, uno dei più grandi cestisti della storia. La storia del giovane Black Mamba, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana, è raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili. Una favola unica, che gli appassionati di basket non dovrebbero lasciarsi scappare.

Per quanto riguarda il fronte cinema, sbarca nel catalogo Synchronic: con protagonista Anthony Mackie (noto ai più per essere Falcon nell’Universo Cinematografico Marvel), il film racconta la storia di due paramedici di New Orleans le cui vite vengono distrutte da una serie di terribili morti, collegate all’uso di una droga che ha effetti collaterali strani e ultraterreni.

E ancora, il nuovo film horror con Naomi Watts, Goodnight Mommy: si tratta del remake di un popolare thriller austriaco con lo stesso titolo, in cui due fratelli gemelli arrivano nella casa di campagna della madre e trovano il genitore con il volto coperto di bende, a suo dire in seguito a un’operazione chirurgica estetica. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano, i ragazzi iniziano a credere che la donna nascosta sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella camera accanto, in realtà non sia la loro madre.

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV non originali

A & F, Ale E Franz Show (stagione 1) – 15 settembre

Fire Force (stagioni 1-2) – 15 settembre

Un professore (stagione 1) – 15 settembre

Film originali

Goodnight Mommy – 16 settembre

Film non originali

Synchronic – 13 settembre

10 giorni senza mamma – 15 settembre

Io non sono qui – 15 settembre

Fuori controllo – 15 settembre

Fatale – Doppio inganno – 17 settembre

Documentari

Kobe: Una storia italiana – 15 settembre

