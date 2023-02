Prime Video, film e serie TV tra il 13 e il 19 febbraio 2023

Settimana molto importante per Prime Video, che introduce nel catalogo il seguito di due serie TV apprezzate dagli appassionati di fantasy e fantascienza.

Stiamo parlando anzitutto di Carnival Row, che chiude il sipario con la sua seconda stagione. Gli spettatori possono quindi godersi il finale con l’uscita di questi nuovi 10 episodi che arrivano a tre anni e mezzo dal debutto della prima parte. Nella season 2, Philo è impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss e la banda di criminali fatati nota come Corvo Nero, intanto, si vendicano dell’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di Burgue, Jonah Breakspear e Sophie Longerbane. A vestire i panni dei protagonisti, ricordiamo, Orlando Bllom e Cara Delevingne.

Anche per Star trek: Picard si chiude il cerchio: la terza stagione in arrivo questa settimana sarà quindi l’ultima. Negli ultimi episodi c’è la tanto attesa reunion del cast, con il ritorno di nomi del calibro di Patrick Stewart, LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner. Una ricorrenza importante per tutti gli appassionati del genere, che sono pronti a immergersi nuovamente in questa straordinaria avventura per arrivare al finale del racconto.

Amazon aggiunge poi alla sua libreria La Cabeza de Joaquín Murrieta, una nuova e originale serie western che promette tanta azione con il Messico sullo sfondo. Per essere più precisi, lo show è ambientato al confine tra Messico e Stati Uniti nel 1851. Il selvaggio West che non è mai stato così selvaggio. In questo contesto, si intreccia la storia di Joaquín Murrieta, un leggendario fuorilegge che si trasforma in un Robin Hood messicano, e Carrillo, che faranno fronte comune per affrontare la minaccia di Harry Love.

Prime Video: tutte le novità tra il 13 e il 19 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Star Trek: Picard (stagione 3) – 17 febbraio

Carnival Row (stagione 2) – 17 febbraio

La Cabeza de Joaquín Murrieta (stagione 1) – 17 febbraio

