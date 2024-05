Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 13 e il 19 maggio 2024

In questa settimana di maggio 2024 si intravede qualcosa di interessante tra le novità di Prime Video. In particolare, è previsto il ritorno di una serie che mescola western e fantascienza, molto gradita dal pubblico.

Stiamo parlando di Outer Range, pronta al debutto con la sua seconda stagione. Nei nuovi episodi, la serie spinge i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso. Royal Abbott, proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia, si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia tentano di tenere unita la famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote.

Arriva poi il turno del documentario 99, il contenuto ideale per tutti coloro che amano il grande calcio. Viene infatti raccontato l’anno 1999 del Manchester United, celebre club inglese che sotto la guida di Ferguson fece il “triplete”. Oltre alla conquista di FA Cup e Premier League, infatti, i Red Devils ribaltarono la finale di Champions contro il Bayern Monaco nei minuti finali. Sotto per 1-0 causa goal di Basler, il Manchester United cambiò la sua storia vincendo 2-1 con le reti al 91′ e al 93′. Adesso, l’annata straordinaria del triplete, e non solo la serata della finale di Champions, è ora raccontata con contenuti mai visti prima, a distanza di 25 anni.

Prime Video: tutte le novità tra il 13 e il 19 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Outer Range (stagione 2) – 16 maggio

Documentari

99 – 19 maggio

