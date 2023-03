Prime Video, film e serie TV tra il 13 e il 19 marzo 2023

Prime Video offre qualche contenuto piuttosto interessante nella settimana centrale di marzo 2023.

In questi giorni esce infatti Sciame. Dominique Fishback interpreta Dre in questa nuova serie, creata da Janine Nabers e Donald Glover. Ambientata tra il 2016 e il 2018, Sciame segue la storia di una fan ossessionata dalla più grande pop star in circolazione, che inizia un inaspettato viaggio attraverso il paese.

Viene introdotta inoltre nel catalogo la seconda stagione di Dom, con Pedro Dom che diventa il criminale più ricercato a Rio de Janeiro. La polizia si avvicina a lui e, messo alle spalle, riesce finalmente ad arrestarlo. Al malavitoso resta dunque un’opzione soltanto: impersonare qualcun altro per sopravvivere.

E ancora, gli appassionati di produzioni asiatiche possono contare da questa settimana su Angel Flight, drama giapponese incentrato su degli specialisti che trasportano i defunti nella loro patria. La compagnia in questione è la Angel Hearding, ed è gestita dalla talentosa presidente Nami Izawa, dal CEO Kashiwagi e composta da un eccentrico gruppo di dipendenti. Un dramma toccante che ritrae storie di amore e di lutto.

Prime Video: tutte le novità tra il 13 e il 19 marzo 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Dom (stagione 2) – 17 marzo

Sciame (stagione 1) – 17 marzo

Angel Flight (stagione 1) – 17 marzo

Class of ’07 (stagione 1) – 17 marzo

