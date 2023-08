Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 14 e il 20 agosto 2023

La settimana di Ferragosto vede diverse novità su Prime Video. Più di qualche film è pronto a debuttare, così come una nuova serie originale.

La serie in questione è Harlan Coben’s Shelter, che segue le vicende di Mickey Bolitar, un giovane pronto a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey, dopo la morte improvvisa del padre. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all’interno della loro tranquilla comunità di periferia.

Come dicevamo, nella settimana centrale di agosto 2023 sono poi previsti alcuni film non originali, tra cui spicca senz’altro Interstellar, celebre opera di fantascienza di Christopher Nolan. La trama ruota intorno a un gruppo di scienziati e astronauti che, per far fronte al drastico cambiamento climatico, decidono di attraversare lo spazio per trovare luoghi adatti alla coltivazione di granturco, unica coltivazione ancora in grado di crescere.

Spazio anche a Till: Il coraggio di una madre, film drammatico che porta sul grande schermo una storia di violenza razziale realmente accaduta ai danni di Emmett Till. Il giovane, infatti, nel 1955 venne brutalmente ucciso dopo essersi comportato “in modo inappropriato” nei confronti di una donna bianca. Dopo l’assoluzione degli assassini da parte di una giuria di soli bianchi, la madre del ragazzo organizzò un funerale con la bara aperta per mostrare al mondo quello che avevano fatto a suo figlio.

Prime Video: tutte le novità tra il 14 e il 20 agosto 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Harlan Coben’s Shelter (stagione 1) – 18 agosto

Film non originali

A Star Is Born – 15 agosto

Interstellar – 15 agosto

Cosa voglio di più – 15 agosto

Ma cosa ci dice il cervello – 18 agosto

Il tuttofare – 19 agosto

Till: Il coraggio di una madre – 20 agosto

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie in uscita su Prime video ad agosto 2023?