Prime Video, 5 serie TV da non perdere ad agosto 2023

Il parco titoli di Prime Video si arricchisce di novità grazie ai nuovi contenuti di agosto 2023, dove spiccano serie TV piuttosto interessanti.

Ma quali sono le migliori serie TV Prime Video di agosto 2023? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste perdervi!

Le migliori serie TV di agosto 2023 di Prime Video

Dal ritorno di un thriller molto apprezzato dal pubblico a un’attesa produzione dai creatori di Big Little Lies, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Be Cool, Scooby-Doo!

Il mese inizia con una serie animata dedicata al simpatico cagnolone molto impressionabile, disponibile dal 1 agosto. Intitolata Be Cool, Scooby-Doo!, racconta le avventure del solito gruppo di amici che, dopo aver terminato il liceo, decide di girare per il Paese con la Mystery Machine, cercando avventure e divertimento. Sul loro cammino però incontreranno dei mostri che scateneranno il panico.

Ascolta i fiori dimenticati

Dal 4 agosto è disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon la serie basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland che in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June nella Thornfield flower farm (azienda agricola), dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia.

Cruel Summer 2

Dall’11 agosto, gli abbonati al servizio premium di Amazon potranno godersi la seconda stagione di Cruel Summer. Trattandosi di una serie antologica, i nuovi episodi saranno del tutto slegati dai precedenti e racconteranno una storia nuova, con protagonisti diversi. La season 2 è ambientata in un’idilliaca cittadina affacciata sul Pacifico e segue l’ascesa e la caduta di un’intensa amicizia adolescenziale. Attraverso tre diverse linee temporali, la storia si concentra sull’amicizia tra Megan, Isabella e il migliore amico della prima, Luke, come questa si trasforma in un triangolo amoroso, e l’impatto che un mistero ha su tutte le loro vite in seguito.

Harlan Coben’s Shelter

Il 18 agosto fa il suo ingresso nel catalogo Harlan Coben’s Shelter. La serie segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo conduce alla scoperta di segreti inimmaginabili all’interno della comunità.

Fairy Tail (stagioni 1 e 2)

Gli appassionati di anime potrebbero essere felici di sapere che il 31 agosto fa il suo esordio Fairy Tail sulla piattaforma Amazon, con le prime due stagioni. La storia segue le vicende di Lucy, una giovane scappata di casa per diventare una maga, e di Natsu, un ragazzo che gira il mondo in cerca del drago Igneel insieme al suo fidato compagno, il gatto blu Happy. I due fanno parte della gilda più famosa del loro paese, che dà appunto il nome all’opera.

