Prime Video, 5 serie TV da vedere a luglio 2023

Più di qualche interessante novità è prevista a luglio 2023 su Prime Video, non solo lato cinema ma anche per quanto riguarda le serie TV.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV Prime Video di luglio 2023? Ne abbiamo raccolte 5 che dovreste tenere d’occhio.

Prime Video: le migliori serie TV di luglio 2023

Da una serie che ha tutto il sapore dell’estate a un famoso game show giapponese, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

The Horror of Dolores Roach

Il 7 luglio esordisce la serie The Horror of Dolores Roach, basata sull’omonimo podcast di successo. Si tratta di una rivisitazione in chiave contemporanea della storia di Sweeney Todd e ha per protagonista Dolores Roach, donna rilasciata dopo un’ingiusta condanna a 16 anni di carcere che torna in una Washington Heights riqualificata. Dolores ritrova un vecchio amico tossico, Luis, che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio, ma, quando la sua ritrovata stabilità viene minacciata, è spinta al limite per sopravvivere.

A-live! Perché sopravvivere ai figli

Viene poi aggiunto alla piattaforma lo show A-live! Perché sopravvivere ai figli, sempre il 7 luglio. Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, ovvero The Pozzolis Family, tornano insieme sul palco per dimostrare come sopravvivere alla vita con i figli possa essere una cosa da ridere. Lo show unisce musica, stand-up, consigli e canzoni, in un’esperienza divertente e liberatoria per tutti i genitori o coloro che ci stanno pensando.

L’estate nei tuoi occhi 2

Dopo una prima stagione di successo, la serie teen drama torna con nuovi episodi dal 14 luglio. In tale data vengono distribuite le prime tre puntate, e poi verrà pubblicato un episodio a settimana nel catalogo. La storia riprenderà da dove si era interrotta, con Belly contesa dai due fratelli Conrad e Jeremiah, mentre Susannah si prepara ad affrontare la battaglia più difficile della sua vita.

Takeshi’s Castle Japan

Nella stessa location del programma originale prende vita una nuova edizione di Takeshi’s Castle, game show giapponese molto noto anche in Italia. Oltre 300 partecipanti, selezionati tra oltre 1000 candidati, tenteranno di superare numerose e nuove prove. Lo show è disponibile dal 25 luglio.

Good Omens 2

Dal 28 luglio è disponibile sulla piattaforma la nuova stagione di Good Omens, la quale esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley.

