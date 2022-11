Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 14 e il 20 novembre 2022

Tra il 14 e il 20 novembre 2022, Prime Video si prepara a distribuire nuovi contenuti per arricchire il suo catalogo.

Questa settimana è infatti previsto The People We Hate at the Wedding, film che vede protagonisti Kristen Bell, Ben Platt e Allison Janney. Si tratta di una commedia americana che racconta la storia di Alice e Paul, sorella e fratello in una famiglia disfunzionale. Insieme alla loro sempre ottimista madre, vengono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise. Per loro, si tratta di un’opportunità per ricongiungersi da adulti e imparare a essere legati come lo erano una volta.

E ancora, spazio alla terza stagione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, serie real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. Quest’anno, lo show vede come concorrenti Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e altri.

In arrivo anche il thriller Habit, in cui Bella Thorne veste i panni di Mads, avvenente party girl che spaccia droga per conto di un ex attore hollywoodiano. Quando tuttavia il denaro viene rubato e quest’ultimo messo fuori dai giochi, Mads e le sue due amiche dovranno nascondersi per non destare sospetti: diventano così delle suore, ma l’abito non fa il monaco e le tre giovani si rivelano tutt’altro che persone di chiesa.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 14 e il 20 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Celebrity Hunted: Caccia all’uomo (stagione 3) – 17 novembre

Film originali

Habit – 15 novembre

The People We Hate at the Wedding – 18 novembre

A proposito del servizio streaming, ecco le migliori serie TV di novembre 2022 di Prime Video.