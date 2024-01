Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 15 e il 21 gennaio 2024

Niente di entusiasmante neppure nella terza settimana di gennaio 2024 (a parte un bel film non originale) su Prime Video, ma comunque non mancano novità introdotte.

Gli abbonati potranno per esempio guardare No Activity – Niente da segnalare, adattamento del format australiano “No Activity”, che ha come protagonisti due criminali, qui interpretati da Rocco Papaleo e Fabio Balsamo. Mentre attendono un carico importante, vengono seguiti da due poliziotti interpretati da Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, appostati e pronti per dare il via al blitz, e aiutati nell’operazione da due operatrici della centrale ovvero Carla Signoris ed Emanuela Fanelli che aspettano un solo segnale per mandare i rinforzi. Non possono mancare una serie di intoppi che movimenteranno la situazione: il carico, infatti, non arriva e tutti sono costretti a prolungare questa attesa che sembra essere infinita. Un colpo di scena, però, romperà la noia di questi lunghi momenti di inattività.

Questa settimana debutta anche il bellissimo The Forgiven, dramma di John Michael McDonagh con protagonisti Ralph Fiennes e Jessica Chastain. La pellicola racconta di una ricca coppia, David e Jo Henninger, che si reca in Marocco per partecipare alla festa di un loro amico miliardario, Richard. Nel tragitto verso la dimora, dopo una serata ad alto tasso alcolico, i due fanno un incidente e finiscono con l’uccidere un giovane adolescente. Invece di prestargli soccorso e denunciare l’accaduto, decidono di recarsi ugualmente alla festa caricando il cadavere del ragazzo in macchina. Andrà tutto bene finché il padre del giovane non cercherà vendetta dalla coppia, che si troverà costretta ad affrontare le proprie responsabilità.

Prime Video: tutte le novità tra il 15 e il 21 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

No Activity – Niente da segnalare (stagione 1) – 18 gennaio

Serie TV non originali

Gundam Ms 08th Team (stagione 1) – 16 gennaio

Gundam 0080: La guerra in tasca (stagione 1) -16 gennaio

Drag Den with Manila Luzon: Retribution – 18 gennaio

Film non originali

The Forgiven – 15 gennaio

