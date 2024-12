Prime Video, i film e le serie TV tra il 16 e il 22 dicembre 2024

La settimana dal 16 al 22 dicembre 2024 su Prime VideoPrime Video offre nuove emozioni per tutti i gusti, tra competizioni culinarie a tema magico, survival game intensi e il ritorno di una delle serie animate più amate di sempre. La piattaforma continua a stupire, regalando contenuti capaci di intrattenere grandi e piccini durante il periodo delle feste.

Harry Potter: Wizards of Baking fa il suo debutto su Prime Video appunto questa settimana, unendo l’amore per la cucina a quello per il mondo magico di Hogwarts. Si tratta di una competizione culinaria dove maghi e streghe si sfidano nella preparazione di dessert spettacolari e incantati. Con ospiti speciali provenienti dal cast originale e un tocco di Hogwarts in ogni episodio, questa serie è una gioia per gli occhi e per il cuore, perfetta per tutta la famiglia.

A seguire, arriva Beast Games, una serie originale che trasporta i partecipanti in una sfida estrema di sopravvivenza. Dodici concorrenti vengono catapultati in una foresta remota dove devono affrontare sfide fisiche e mentali per guadagnare risorse e salire in classifica.

Infine, i fan dell’animazione giapponese possono godersi le stagioni 4 e 5 di One Piece, proseguendo le avventure della ciurma di Cappello di Paglia.

Prime Video: Le novità dal 16 al 22 dicembre 2024

Ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming di Amazon questa settimana.

Serie TV

Harry Potter: Wizards of Baking – 17 dicembre

Beast Games – 19 dicembre

One Piece (Stagioni 4 e 5) – 20 dicembre

