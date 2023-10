Prime Video, film e serie TV tra il 16 e il 22 ottobre 2023

La terza settimana di ottobre 2023 vede l’ingresso di due nuovi contenuti originali su Prime Video. Di cui uno molto atteso dal pubblico, visto che si tratta di una serie che ha avuto un gran successo sulla piattaforma streaming di Amazon.

Stiamo parlando della terza stagione di Upload, comedy a sfondo fantascientifico con protagonista Robbie Amell. La storia ruota attorno a Nathan, che vive in un futuro tecnologicamente avanzato in cui gli esseri umani possono essere “caricati” in un’aldilà virtuale. In seguito alla sua inaspettata morte, Nathan si ritrova in una di queste realtà digitali, la lussuosa Lakeview, dove si innamora del suo “angelo” del servizio clienti, Nora. Una storia d’amore al limite dell’impossibile la loro, poiché divisa tra due mondi difficili da coniugare. Nei nuovi otto episodi, troveremo Nora e Nathan navigare nella loro relazione mentre tentano di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite.

Spazio poi al documentario Silver Dollar Road, che segue la storia della famiglia Reels raccontata dalla matriarca Mamie Reels Ellison e da sua nipote Kim Renee Duhon, due donne agguerrite e lucide che si battono valorosamente per salvaguardare la terra dei loro antenati e dei loro fratelli e zii Melvin e Licurtis, ingiustamente imprigionati da otto anni – la più lunga condanna per oltraggio civile nella storia della Carolina del Nord. Questo documentario, basato sull’articolo di ProPublica del 2019, mette in luce i modi occulti in cui il sistema legale è stato sfruttato per mantenere precaria la proprietà terriera dei neri e il crescente divario di ricchezza razziale.

Prime Video: tutte le novità tra il 16 e il 22 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Upload (stagione 3) – 20 ottobre

Documentari

Silver Dollar Road – 20 ottobre

A proposito della piattaforma streaming di Amazon, avete dato un’occhiata ai film su Prime Video a ottobre 2023?

