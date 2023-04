Prime Video, film e serie TV tra il 17 e il 23 aprile 2023

Tra il 17 e il 23 aprile 2023 debutta su Prime Video una serie molto attesa e un documentario che potrebbe catturare l’attenzione di molti sottoscritti al servizio premium di Amazon.

La serie in questione è Dead Ringers, rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons. Protagonista dello show è Rachel Weisz, divenuta nota al grande pubblico dopo aver recitato al fianco del neo premio Oscar Brendan Fraser ne La Mummia. Stavolta l’attrice non vestirà i panni di un’egittologa bensì di due gemelle identiche, Elliot e Beverly Mantle. Entrambe ginecologhe, decideranno di sperimentare nuovi modi di partorire attraverso procedure che si potrebbero definire poco ortodosse. Una produzione adatta a chiunque ami il genere thriller e sia alla ricerca di un contenuto ricco di suspense e sfumature horror.

Lo stesso giorno debutta il documentario Judy Blume Forever, dove viene raccontata la vera storia di Judy Blume, scrittrice statunitense nota al grande pubblico per le sue opere di narrativa per adolescenti. Con i suoi testi cambiò la vita a milioni di giovani, introducendo nelle sue opere dei temi che fino alla fine degli anni ’60 erano tabù, come la masturbazione, il sesso, le mestruazioni, il bullismo e la morte. Nel corso della sua carriera, la scrittrice vinse numerosi premi e tra i suoi romanzi più famosi si annoverano Are You There, God? It’s Me, Margareth e Blubber, scritti tra gli anni ’70 e ’80.

Prime Video: tutte le novità tra il 17 e il 23 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Dead Ringers (stagione 1) – 21 aprile

Documentari

Judy Blume Forever – 21 aprile

