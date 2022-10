Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 17 e il 23 ottobre 2022

Nella settimana centrale di ottobre 2022, Prime Video tira fuori dal cilindro alcune produzioni davvero interessanti. Probabilmente le migliori del mese.

Anzitutto si aggiunge al catalogo la serie Inverso – The Peripheral, che racconta la storia di una giovane donna, interpretata da Chloë Grace Moretz, forse troppo intelligente per il contesto in cui si trova. Sebbene la sua situazione sociale non le dia grandi alternative per il futuro, avrà a che fare con qualcosa che la proietterà altrove, giocando non solo con lei, ma anche con il suo presente e la sua percezione della realtà. Lo show, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

Tra le uscite della settimana si annovera poi Miskina, una comedy francese che racconta la storia di una donna di nome Fara: quando sua nonna, sua madre e sua sorella le stanno costantemente alle costole, lei, trentenne single e senza un appartamento, dovrà fare delle scelte.

Tra le nuove pellicole spunta invece Argentina 1985, presentata in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa, in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Infine, questa settimana vede l’arrivo di Smallville, che sarà disponibile per intero agli abbonati Prime. Per chi non lo sapesse la serie racconta la storia di un giovanissimo Superman, alle prese con l’emergere dei suoi poteri. Il ragazzo deve tenere nascosta la propria identità agli amici, cercando di venire a compromessi con il suo destino di supereroe.

Prime Video: tutte le novità tra tra 17 e il 23 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Miskina (stagione 1) – 17 ottobre

Inverso – The Peripheral (stagione 1) – 21 ottobre

Serie TV non originali

Smallville (stagioni 1-10) – 20 ottobre

Film originali

Argentina 1985 – 21 ottobre

Show

Lillo e Greg Comedy Show – 17 ottobre

