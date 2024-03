Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 marzo 2024

Settimana centrale di marzo 2024 niente male per Prime Video, che prepara per i suoi abbonati un paio di contenuti interessanti.

Anzitutto è il momento di Road House, remake del film omonimo del 1989 che vede Jake Gyllenhaal nel ruolo che fu di Patrick Swayze. Gyllenhaal interpreta Dalton, un ex pugile dell’UFC che accetta un lavoro come buttafuori in un locale delle Florida Keys. Tuttavia, scopre presto che questo paradiso apparentemente idilliaco nasconde più di quanto sembri. La pellicola è descritta come una “rivisitazione giocosa” del film originale. Nell’ambito della produzione, Gyllenhaal ha partecipato all’evento UFC 285 a Las Vegas, dove ha preso parte a un combattimento inscenato all’interno dell’ottagono contro il veterano dell’UFC Jay Hieron.

In questi giorni esce anche Gran Turismo, film dello scorso anno ispirato a una storia vera: protagonista è Jann Mardenborough, un gamer specializzato nel simulatore di corse automobilistiche Gran Turismo. Nonostante, crescendo, stia deludendo le aspettative del padre, avrà l’occasione di rifarsi quando la Nissan lancerà un concorso tra i giocatori di Gran Turismo per reclutare nuovi piloti da far correre in vere corse automobilistiche.

Prime Video: tutte le novità tra il 18 e il 24 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Road House – 21 marzo

Film non originali

Gran Turismo – 23 marzo

Beast (2022) – 24 marzo

