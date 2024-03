Prime Video, 5 serie TV da non perdere a marzo 2024

Prime Video si prepara a introdurre nuovi contenuti come ogni mese, tra cui spiccano le nuove serie TV di marzo 2024. Ma quali sono le migliori?

Di seguito ne abbiamo raccolte cinque che dovreste tenere in considerazione.

Le migliori serie TV Prime Video di marzo 2024

Da una serie italiana sull’endometriosi al continuo di un apprezzato show sui supereroi, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon.

Antonia

Disponibile dal 4 marzo, Antonia ruota intorno a una giovane donna che, dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni. Ma al suo 33esimo compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (episodio finale)

Lo scorso mese è uscito su Prime Video un divertente show in cui dei comici amatoriali si sfidano a suon di battute per ottenere un posto da concorrente nella nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori. Con Pintus e altri personaggi dello spettacolo molto conosciuti a fare da giudici, le selezioni sono arrivate al gran finale, disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon dal 7 marzo. Chi sarà il vincitore?

Dragon Ball Z (Stagione 5)

Dopo i filler su Garlic Jr., la storia continuerà con uno degli archi narrativi più iconici di sempre, quello che porta i fan a scoprire il Super Saiyan che oltrepassa il limite. Dal 9 marzo 2024 la Saga degli Androidi di Dragon Ball Z arriverà su Prime Video. Gli episodi in questione sono quelli compresi tra il 118 e il 194.

Invincible 2 (Parte 2)

Sono davvero tante le produzioni dedicate ai super eroi su cui possiamo contare, e tra le migliori si annovera sicuramente Invincible, i cui nuovi episodi della seconda stagione saranno disponibili dal 14 marzo. Tratto dai fumetti di Robert Kirkman, lo show, con solo una manciata di episodi, si è dimostrato sicuramente un prodotto di valore. Al pari della prima metà, la seconda parte renderà disponibili settimanalmente i quattro episodi. Senza fare spoiler è impossibile spiegare a che punto eravamo rimasti, ma basta dire che il finale di metà stagione ha lasciato gli appassionati col fiato sospeso.

The Baxters

Basata sui romanzi bestseller di Karen Kingsbury, The Baxters è un family drama con protagonisti Roma Downey e Ted McGinley. La prima stagione di dieci episodi, disponibile dal 28 marzo, di questa serie ruota attorno alla figlia dei personaggi interpretati da Downey e McGinley, Kari (Ali Cobrin), che scopre che suo marito, professore, Tim (Brandon Hirsch) ha una relazione extraconiugale.

