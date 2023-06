Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 giugno 2023

La penultima settimana di giugno 2023 non è proprio malaccio per Prime Video, che porta nel suo catalogo un paio di contenuti che potrebbero accattivare il suo pubblico.

Per esempio la nuova serie italiana Love Club, che, in occasione del Mese del Pride, offre agli spettatori un’antologia di storie queer. Per essere più precisi, lo show racconta le complicate vite amorose e amicali di quattro ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo: Luz, Tim, Rose e Zhang ci portano in una Milano periferica, dove un locale frequentato dalla comunità LGBTQ+ rischia di chiudere a causa di problemi economici. Il Love Club del titolo, appunto. E le vite dei protagonisti, che orbitano tutte attorno a questo locale, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. Proprio come aveva fatto Prisma, questa nuova serie italiana è attenta a offrire un racconto sincero e inclusivo della comunità LGBTQIA+ e delle questioni che la riguardano.

Spazio poi una nuova dark comedy con elementi di fantasia, pensati per sorprendere il pubblico con qualcosa di insolito. Stiamo parlando di I’m a Virgo, un racconto di formazione con protagonista il vincitore dell’Emmy Jharrel Jerome (When They See Us) nei panni di un giovane uomo di colore alto 13 piedi (all’incirca 4 metri). Si chiama Cootie ed è cresciuto senza mai uscire di casa, passando il tempo tra fumetti e programmi televisivi. Un giorno, però, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe così amicizie, scopre l’amore, naviga in situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il vero supereroe The Hero. Quella di I’m a Virgo, a detta del suo creatore Boots Riley, è una storia “oscura, assurda, divertente e importante”.

Prime Video: tutte le novità tra il 19 e il 25 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Love Club (stagione 1) – 20 giugno

I’m a Virgo (stagione 1) – 23 giugno

A proposito della piattaforma streaming di Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV su Prime Video a giugno 2023?