Prime Video, 5 serie TV da non perdere a giugno 2023

Sul fronte serie TV, niente di così eclatante su Prime Video a giugno 2023. Non manca qualche serie che potrebbe incuriosire gli abbonati, ma nessuna novità davvero rilevante.

Quali sono, dunque, le migliori serie TV in uscita su Prime Video a giugno 2023? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che potrebbero meritare una possibilità.

Le migliori serie TV su Prime Video a giugno 2023

Dalla stagione conclusiva di Jack Ryan alla prima serie dei The Jackal per la piattaforma Amazon, ecco cosa vedere questo mese in streaming.

With Love 2

Il 2 giugno apre le danze la seconda stagione di With Love, una delle poche commedie romantiche oggi incentrate sui latini e altre comunità emarginate. Proprio come nella prima stagione, i nuovi episodi si incentrano sulle festività e mostrano le storie d’amore dei vari membri della famiglia. La serie dà spazio a un tipo di narrazione dalla quale non solo i latini ma anche la comunità LGBTQ+ e altre minoranze erano escluse.

Pesci Piccoli

L’8 giugno è il turno di Pesci Piccoli, commedia in sei episodi con protagonisti i The Jackal. Dopo aver riscosso un gran successo in rete, diventando popolare in tutta Italia, il collettivo comico napoletano debutta in una serie TV per la piattaforma streaming di Amazon. La storia è incentrata su una piccola agenzia digital che sogna in grande, ma alla fine sopravvive tra le difficoltà di una piccola realtà di provincia e clienti stravaganti.

Al lago con papà 2

Il 9 giugno è il momento di Al lago con papà 2, con nuovi episodi che trasportano ancora gli spettatori tra i cottage canadesi. Lo show con Julia Stiles racconta l’esperienza di Justin, un uomo gay di 35 anni recentemente divorziato, che porta Billie, la figlia sedicenne che ha dato in adozione, al lago dove ha passato l’estate da ragazzo.

I’m a Virgo

Il 23 giugno arriva la serie I’m a Virgo, che racconta la surreale storia di formazione di un ragazzo nero alto quasi 4 metri. Ambientato in California, lo show riprenderà alcuni momenti epici della sua vita, quando si lascia alle spalle la casa in cui è rimasto sempre segregato al fine di vivere avventure ricche di azione, ad esempio fare un giro in una decappottabile con la cappotta abbassata.

Jack Ryan 4

Infine, ci pensa la quarta e ultima stagione di Jack Ryan a chiudere i giochi nel mese di giugno 2023. La piattaforma distribuirà due episodi a settimana dal 30 giugno fino al 14 luglio. Nelle nuove puntate, il protagonista sarà impegnato con la sua missione più pericolosa: affrontare un nemico straniero ma al tempo stesso americano. Jack scopre, in veste di Vice Direttore Agente della CIA, una serie di operazioni segrete sospette che potrebbero minare la sicurezza del paese, e, insieme al suo team, cerca di capire quanto sia profonda questa spirale di corruzione. Capirà presto che la questione è più grave del previsto, vista la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica.

