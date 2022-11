Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 21 e il 27 novembre 2022

Settimana più scarsa delle precedenti due per Prime Video in quanto a contenuti. Non sono così appetibili, infatti, i film e le serie TV in uscita tra il 21 e il 27 novembre 2022.

Gli abbonati al servizio possono comunque dare un’occhiata a Good Night Oppy, docufilm che ripercorre la straordinaria impresa del rover Opportunity della NASA. Atterrato su Marte nel 2004, la “vita” del robot avrebbe dovuto essere di 90 giorni: contro ogni aspettativa, invece, l’avventura di Oppy durò 15 anni, durante i quali diede un grande contributo all’esplorazione della superficie marziana inviando dati e foto fino al 2019.

Questa settimana debutta inoltre Meet Cute, una rom-com con protagonisti Kaley Cuoco e Pete Davidson. È la storia di Sheila, che possiede una macchina del tempo e viaggia nel passato più volte per trasformare Gary nell’uomo perfetto. Quando i due si incontrano sembra amore a prima vista, ma presto si scopre che il loro appuntamento non era per niente fortuito!

Inoltre, è in arrivo nel catalogo Falla girare, action comedy condita da situazioni esilaranti e rocambolesche, guidata da due personaggi agli antipodi. In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. Ma un giorno Natan, un vanesio influencer quarantenne, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 21 e il 27 novembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Meet cute – 25 novembre

Falla girare – 25 novembre

Documentari

Good Night Oppy – 23 novembre

A proposito del servizio streaming, ecco le migliori serie TV di novembre 2022 di Prime Video.