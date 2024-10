Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 21 e il 27 ottobre 2024

La settimana dal 21 al 27 ottobre 2024 su Prime Video offre due nuove produzioni che promettono di avvincere gli spettatori con trame intense e atmosfere suggestive.

In questi giorni arriva infatti Canary Black, thriller d’azione diretto da Pierre Morel (Taken) che vede Kate Beckinsale nel ruolo di Avery Graves, un’agente della CIA intrappolata in una cospirazione mortale. Dopo che i terroristi rapiscono suo marito, Avery è costretta a tradire il suo paese e a fare affidamento sulle sue eccezionali abilità e contatti nel mondo criminale per sopravvivere. Con un cast che include Rupert Friend e Saffron Burrows, Canary Black promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso grazie a scene d’azione esplosive e una trama ad alta tensione.

Spazio anche a Like a Dragon: Yakuza, serie TV che adatta l’acclamato videogioco di SEGA in una narrazione drammatica e coinvolgente. Ambientato nell’intenso e vibrante distretto di Kamurochō, lo show segue le vicende di Kazuma Kiryu e il suo mondo di gangsters e intrighi. La serie esplora la vita di questi personaggi appassionati e feroci, offrendo uno sguardo profondo nel panorama della criminalità organizzata giapponese. Con una trama che riflette la complessità e la ricchezza del gioco, Like a Dragon: Yakuza è un must per i fan della serie videoludica e per gli amanti delle storie di mafia e azione.

Prime Video: Tutte le Novità tra il 21 e il 27 ottobre 2024

Ecco cosa vedere questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Canary Black – 24 ottobre

Like a Dragon: Yakuza – 25 ottobre

Conclusione

Nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2024, Prime Video arricchisce il suo catalogo con due nuove aggiunte che offrono un mix perfetto di azione e dramma.

