Prime Video, 5 serie TV da non perdere a ottobre 2024

Con l’arrivo di ottobre 2024, Prime Video si prepara a sorprendere i suoi abbonati con una nuova ondata di serie TV. L’autunno è ormai entrato nel vivo e le serate più fresche sono il momento ideale per immergersi nelle novità offerte dalla piattaforma.

Ecco una selezione delle migliori serie TV da guardare questo mese.

Le migliori serie TV Prime Video di ottobre 2024

Da una serie italiana molto attesa al ritorno di un’apprezzata serie animata, queste sono le novità che non puoi assolutamente perdere su Prime Video a ottobre.

The Legend of Vox Machina 3

La terza stagione di questa apprezzata serie animata a sfondo fantasy è disponibile dal 3 ottobre. I nuovi episodi concludono l’arco narrativo del Conclave Cromatico, cominciato quando un’improbabile alleanza di draghi cromatici ha lanciato l’assalto al mondo di Exandria, dando il via a un complotto per impadronirsi della terra. Chiunque non avesse visto le due stagioni precedenti può correre a recuperarle su Prime Video.

Killer Cakes

Dai visionari dell’horror Blumhouse Television e dai creatori di Cake Boss, High Noon Entertainment, arriva l’8 ottobre Killer Cakes, un competition show unico nel suo genere dove abili pasticcieri cercano di superare alcune delle sfide più spaventose mai prodotte per la televisione. I concorrenti lavoreranno con i migliori artisti degli effetti speciali horror di Hollywood per liberare la loro immaginazione contorta e creare torte così disgustose, così inquietanti e così realistiche da essere roba da incubi.

Citadel: Diana

Citadel: Diana è la prima espansione dell’universo Citadel creata dai rinomati fratelli Russo ed è disponibile dal 10 ottobre. Dopo il successo della serie principale e in attesa del secondo spin-off Citadel: Honey Bunny, questa nuova serie italiana ci trasporta in un mondo di spionaggio internazionale con una trama avvincente e un cast di prim’ordine. Riunisce infatti talenti internazionali, tra cui Matilda De Angelis, nota per il suo ruolo in The Undoing, insieme a Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi e Julia Piaton. Citadel: Diana promette di offrire una nuova prospettiva sull’universo complesso e ampio di Citadel.

The Devil’s Hour 2

La piattaforma Amazon introduce nel catalogo la seconda stagione di The Devil’s Hour, serie britannica con protagonisti Jessica Raine e Peter Capaldi, il 18 ottobre. Nella prima stagione, la serie ci aveva raccontato la storia di Lucy Chambers, una donna che si sveglia ogni notte alle 3:33, considerata l’ora del diavolo. La sua casa sembra infestata da fantasmi e ha ricordi che non sembrano i suoi, fino a quando il suo nome non viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona ed è costretta a cercare risposte. Peter Capaldi interpretava Gideon, un nomade solitario guidato da un’ossessione omicida. La seconda stagione vede Lucy e Gideon unire le forze per prevenire una tragedia e dare la caccia a un mostro che non si fa trovare.

Like a Dragon: Yakuza

Pubblicata nel 2005 da SEGA, la serie di videogiochi Yakuza ha ottenuto un grande successo tra il suo pubblico di riferimento. Il 25 ottobre arriva la trasposizione televisiva, che ritrae le vite di gangster e di persone che vivono in un vasto quartiere, Kamurochō, un distretto fittizio ispirato al Kabukichō di Shinjuku, che fa da sfondo al videogioco. Like a Dragon: Yakuza mostra il Giappone moderno e le storie drammatiche di questi personaggi, come il leggendario Kazuma Kiryu.

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video di settembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.